Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε πτήση προς Κρήτη: Έβρισε και απείλησε τη σύζυγό του

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε πτήση με προορισμό του Ηράκλειο της Κρήτης, με τον δράστη να συλλαμβάνεται.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας σε πτήση από τη Βρετανία προς το ελληνικό νησί, άρχισε να απειλεί και να βρίζει τη σύζυγό του, μπροστά στο παιδί τους.

Ειδικότερα, ένας 39χρονος και η 37χρονη γυναίκα του διαπληκτίστηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ εκείνος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο άνδρας επέδειξε επιθετική συμπεριφορά και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του προσωπικού του αεροσκάφους.

Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», τον περίμεναν αστυνομικοί και τον συνέλαβαν.