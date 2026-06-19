Επεισόδια στην Ευελπίδων στη δίκη του 11χρονου Μάριου: Συγγενείς του φονιά επιτέθηκαν σε ρεπόρτερ

Επεισόδια σημειώθηκαν προ ολίγου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λόγω της δίκης του 11χρονου Μάριου, μεταξύ δημοσιογραφικών συνεργείων και των συγγενών του καταδικασθέντα, με τους τελευταίους να επιτίθενται και να ρίχνουν κάμερες.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο εισαγγελικός λειτουργός αντέδρασε έντονα κατά τη δίκη, όταν οι συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου Μάριου ξεκίνησαν να χειροκροτούν στο ακροατήριο, λέγοντας πως η απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι αιτία χαράς, αλλά αποτελεί απόδειξη της αποτυχίας ολόκληρης της κοινωνίας.

Ο καταδικασθείς εκείνη την ώρα ξέσπασε σε λυγμούς, λέγοντας πως είναι αθώος, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση κρίθηκε ομόφωνα αθώος.

Την ίδια ώρα έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονταν τηλεοπτικά συνεργεία και περίμεναν προκειμένου για δηλώσεις από τους συγγενείς και τους συνηγόρους. Τότε οι συγγενείς του κατηγορουμένου και του καταδικασθέντα επιτέθηκαν στους δημοριογράφους.

Μάλιστα έριξαν κάμερες από τηλεοπτικά μέσα, ενώ χρειάστηκε να σπεύσουν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να λήξει το περιστατικό.

Ομόφωνα ένοχος ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από το Μενίδι

Υπενθυμίζεται ότι το μικτό ορκωτό δικαστήριο καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη τον βασικό κατηγορούμενο για τον θανάσιμο τραυματισμό από «αδέσποτη» σφαίρα, του μικρού Μάριου το 2017 στο Μενίδι, μη αναγνωρίζοντας κανένα ελαφρυντικό.

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τον βασικό κατηγορούμενο κηρύσσοντας αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.