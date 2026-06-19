Ομόφωνα ένοχος για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον καταδίκασε σύμφωνα με το dikastiko.gr σε ισόβια κάθειρξη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου Σουλούκου στο Μενίδι, κατά τη διάρκεια περιστατικού με άσκοπους πυροβολισμούς το 2017.

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τον βασικό κατηγορούμενο κηρύσσοντας αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

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«Ήταν μία δύσκολη απόφαση, αλλά ήταν ομόφωνη», είπε κατά την ανακοίνωση της κρίσης των δικαστών επί της ενοχής, η πρόεδρος του δικαστηρίου.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών που ζητά η υπεράσπιση, θέμα που έχει αντίκτυπο στο ύψος των ποινών.

Νωρίτερα κατά την αγόρευση του, ο εισαγγελέας της Έδρας Αντώνης Κασάπης ουσιαστικά προανήγγειλε ότι ο ίδιος θα εισηγηθεί να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα σήμερα με την απόφαση επί της ποινής που θα λάβει το δικαστήριο.