Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Επιτέθηκε στη σύζυγό του μπροστά στο 3χρονο παιδί τους

Συνελήφθη Βρετανός στην Κρήτη, μετά από καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμός της συζύγου του μπροστά στα μάτια του 3 ετών παιδιού τους.

Ο 37χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία που έλαβε η αστυνομία στον Ανισαρά Χερσονήσου, επιτέθηκε στην 29χρονη σύζυγό του στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το creta24.gr, ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του και τη χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές, μπροστά στο παιδί τους.

Η γυναίκα παρελήφθη από το σημείο με ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία.

Η έρευνα για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να παίρνουν μαρτυρικές καταθέσεις για το άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.