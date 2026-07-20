Μενού

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Επιτέθηκε στη σύζυγό του μπροστά στο 3χρονο παιδί τους

Συνελήφθη ένας 37χρονος Βρετανός στην Κρήτη, μετά από επίθεση σε βάρος της συζύγου του στο ξενοδοχείο όπου έμεναν. Μάρτυρας το μόλις 3 ετών παιδί τους.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ στην Ηλεία
Μηχανή του ΕΚΑΒ στην Ηλεία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συνελήφθη Βρετανός στην Κρήτη, μετά από καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμός της συζύγου του μπροστά στα μάτια του 3 ετών παιδιού τους.

Ο 37χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία που έλαβε η αστυνομία στον Ανισαρά Χερσονήσου, επιτέθηκε στην 29χρονη σύζυγό του στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το creta24.gr, ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του και τη χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές, μπροστά στο παιδί τους. 

Η γυναίκα παρελήφθη από το σημείο με ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία.

Η έρευνα για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να παίρνουν μαρτυρικές καταθέσεις για το άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ