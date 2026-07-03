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Θεσσαλονίκη: 43χρονος σήκωσε λουρί σκύλου για να χτυπήσει την 9χρονη ανιψιά του

Ο θείος της ανήλικης συνελήφθη από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία ότι επιχείρησε να την χτυπήσει με το λουρί.

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Λουρί σκύλου
Λουρί σκύλου | Shutterstock
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Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στη σύλληψη ενός 43χρονου, ο οποίος επιχείρησε να χτυπήσει με λουρί σκύλου την 9χρονη ανιψιά του.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, βρίσκονταν σε πάρκο στην Καλαμαριά, όταν έλαβε χώρα το συμβάν. 

Η αστυνομία, σε σχετική της ενημέρωση, σημειώνει πως όλα έγιναν χθες, Πέμπτη (02/07), το απόγευμα και έγινε σχετική καταγγελία. 

Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί ο 43χρονος από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλαμαριάς και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

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