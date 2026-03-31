Ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκύνημα: Στη Μητρόπολη η σορός της Μαρινέλλας για την εξόδιο ακολουθία

Τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα αποχαιρετά σήμερα ολόκληρη η Ελλάδα. Από το πρωί της Τρίτης (31/3) η σορός της βρισκόταν στη Μητρόπολη Αθηνών σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Έφτασε λίγο πριν από τις 8:00, συνοδεία των δικών της ανθρώπων, της κόρης της και των εγγονιών της.

Το μεσημέρι λίγο μετά τη 13:00 η σορός της μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη εν μέσω χειροκροτημάτων καθώς στις 14:00 αναμένεται να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να υπάρξουν επικήδειοι από τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Γιώργο Νταλάρα.

Η οικογένεια έχει αποφασίσει η ταφή της Μαρινέλλας να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε το σχετικό βίντεο του Orange Press Agency:

Το «παρών» και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Πλήθος καλλιτεχνών λένε το «αντίο» τους στη Μαρινέλλα

Πλήθος καλλιτεχνών τιμούν τη μνήμη της Μαρινέλλας από το πρωί προσερχόμενοι στο λαϊκό προσκύνημα. Ανάμεσά τους ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Τζώρτζια Κεφαλά, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Άντζελα Δημητρίου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιώργος Τσαλίκης, η Νατάσα Θεοδωρίδου και πολλοί ακόμα.

Βίντεο με τις αφίξεις στη Μητρόπολη Αθηνών:

Άντζελα Δημητρίου - Γιάννης Ζουγανέλης αποχαιρετούν τη Μαρινέλλα

«Πάει στους αγγέλους για να τραγουδάει εκεί. Την αγαπάμε πάντα. Μας δίδαξε να τραγουδάμε ωραία» είπε η Άντζελα Δημητρίου.

«Την ευχαριστούμε για την παρουσία της, για την ανοιχτή της αγκαλιά. Της αξίζει το μέλλον» δήλωσε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Τσανακλίδου: «Δεν θα υπάρξει άλλη Μαρινέλλα»

«Θαυμάσια καλλιτέχνιδα, μια μάνα για το ελληνικό τραγούδι. Οι περισσότεροι έτσι την αποκαλούσαμε γιατί έτσι συμπεριφερόταν, με στοργή, αγάπη, συμβουλές.

Νιώθω ήσυχη γιατί 1,5 χρόνο τώρα είχα την αγωνία. Αναπαύτηκε σήμερα. Με αγάπη τη χαιρετώ, τη θαύμαζα απεριόριστα», είπε αρχικά η Τάνια Τσανακλίδου.

«Απ' όπου κι αν πέρασε έφερε πολιτισμό: καλύτερα καμαρίνια, φώτα, συστήματα ήχου. Της το χρωστάμε. Δεν θα υπάρξει άλλη Μαρινέλλα».