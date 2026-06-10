Αλλαγή θα δούμε από την Παρασκευή 12/6 στο σκηνικό του καιρού: η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, αναμένονται σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Στερεά και ορεινή Πελοπόννησο, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο.

Η πρόγνωση του Κολυδά

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά:

«Από την Παρασκευή και μετά διαμορφώνεται μια σαφής αλλαγή του καιρού, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κατεβαίνουν από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και σταδιακά επηρεάζουν και τη χώρα μας.

Στο επίπεδο των 500 hPa, δηλαδή σε ύψος περίπου 5,5 χιλιομέτρων, η προσέγγιση ψυχρότερου αέρα ενισχύει την αστάθεια. Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα ανώτερα στρώματα και τη θερμή επιφάνεια ευνοεί την ανάπτυξη νεφώσεων κατακόρυφης ανάπτυξης, βροχών και καταιγίδων.

Στα 850 hPa, περίπου στα 1.500 μέτρα, διακρίνεται η υποχώρηση των θερμών αερίων μαζών και η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή αρχικά στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια νοτιότερα. Το Σάββατο η πτώση θα είναι πιο γενικευμένη, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

Στο τμήμα του υετού, τα φαινόμενα ενισχύονται από την Παρασκευή, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και ορεινή Πελοπόννησο. Λόγω της αστάθειας, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, αλλά κατά τόπους έντονα, με ισχυρή βροχή, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα δυνατές ριπές ανέμου.

Παράλληλα, ενισχύεται το βόρειο και βορειοδυτικό ρεύμα, κυρίως στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα συμβάλουν επιπλέον στην πτώση της θερμοκρασίας και στη βελτίωση της αίσθησης της ζέστης.

Συνολικά, δεν πρόκειται για ομοιόμορφη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, αλλά για επεισόδιο θερινής αστάθειας. Η προσοχή δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην πτώση της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως στις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, στους κεραυνούς και στις απότομες ριπές ανέμου».