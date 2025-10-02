Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην κορυφή του Ολύμπου: Στους -1 βαθμούς Kελσίου η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του καιρού δείχνει ότι μέχρι αύριο θα έχουμε κακοκαιρία και πτώση θερμοκρασίας ενώ παράλληλα ήδη σήμερα «έπεσαν» τα πρώτα χιόνια στον 'Oλυμπο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteoclub, χιόνισε το βράδυ στις κορυφές του Ολύμπου σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Η χιονόπτωση ήταν ελαφριά και μάλιστα στην κορυφή του βουνού υπήρξε και χιονόστρωση.

Η σημερινή ενημέρωση αναφέρει ότι : «Η χιονόπτωση συνεχίζεται ακάθεκτη με τη θερμοκρασία στους -1⁰C».