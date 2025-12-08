Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες από την πορεία

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για πλημμελήματα είναι οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για την μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, ενώ εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Ειδικότερα, θα δικαστούν για τα παρακάτω:

Διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού

Απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών κατά συρροή

Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος

Βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί

Απείθεια, εξύβριση και απειλή κατά συρροή

Παράνομη οπλοφορία

Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Συκεντρώσεις παρά τη βία των ΜΑΤ

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (07/12) στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, ως αντίδραση στα επεισόδια που προκάλεσαν τα ΜΑΤ στην πορεία μνήμη για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του.

Η περιοχή γύρω από τα Εξάρχεια βρέθηκε υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, με δυνάμεις των ΜΑΤ να βρίσκονται σε δρόμους περιμετρικά της πλατείας και του μνημείου.

Παρά την ένταση που επικράτησε την προηγούμενη, η κατάσταση παρέμεινε ήρεμη, αν και παρατηρείτο συνεχής αύξηση του κόσμου που συγκεντρωνόταν στο σημείο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 200 άτομα βρέθηκαν συγκεντρωμένα στο μνημείο, ενώ αρκετοί ακόμη παρέμειναν σε κοντινά στενά και περιμετρικά σημεία των Εξαρχείων, μέχρι τη διάλυση της κινητοποίησης.