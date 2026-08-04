Επί ποδός η Πυροσβεστική σε διάσπαρτες φωτιές και καπνογόνα σημεία: Η ενημέρωση για Αττικοβοιωτία

Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στις μεγάλες φωτιές της Αττικοβοιωτίας «δίνοντας νυχθημερόν μάχη για την πλήρη αντιμετώπισή της».

Αυτά μεταξύ άλλων ανέφερε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης για τις δασικές πυρκαγιές, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν, πλησίον των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογήρου.

Η νέα ενημέρωση για τις φωτιές

Στην επιχείρηση, όπως προσέθεσε ο κ. Βαθρακογιάννης, συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο.

Παράλληλα επισήμανε ότι «στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας».

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Επιπλέον, αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, στις περιοχές Κοτύλη Κιλκίς, Πλαταριά Θεσπρωτίας, Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, Σορώνη Ρόδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόρειο Σάμου και Σούδα Χανίων, προσθέτοντας ότι όλες έχουν ελεγχθεί.

«Παρότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βαθρακογιάννης.

Φωτιές - Ποιος αναλαμβάνει τελικά την έρευνα για το ελικόπτερο

Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος των δύο ελικοπτέρων Bell (ΑΒ-214 ST) που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Ψάθας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής που αποτελούσαν το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου.

Η διερεύνηση του δυστυχήματος ανατέθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην ΕΛ.ΑΣ. και την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος..

Στο πλαίσιο αυτό, θα οριστούν τρεις ειδικοί πραγματογνώμονες από την αστυνομία, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματα τους για το δυστύχημα, ο καθένας στο αντικείμενο του και τα οποία θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία και παράλληλα θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους και θα αξιοποιηθεί το οπτικό ή οποιοδήποτε υλικό υπάρχει για την σύγκρουση.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε από αστυνομικές πηγές, παράλληλες έρευνες μπορούν να κάνουν και άλλες υπηρεσίες, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες τους και το αντικείμενο τους.

Ήδη, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, σήμερα έγινε αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσης με τη συνδρομή drone.

Τέλος, σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες στην διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος και για να λυθεί κάθε σύγχυση, πηγές Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης ανέφεραν τα εξής:

«Το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος των 2 ελικοπτέρων ΑΒ-214 ST της εταιρείας McDermond, (η οποία τα έχει μισθώσει στο ελληνικό κράτος), που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς τα ελικόπτερα έχουν αμερικανικό νηολόγιο.

Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, ως εκείνη όφειλε, και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες. Οι πηγές του υπουργείου τονίζουν ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, από τον συστατικό του νόμο, εξαιρείται ρητά από τη διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση. Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την Εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στις φωτιές έως τώρα

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί εκ νέου, με 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 141 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα, να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν επιστρατευθεί 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

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