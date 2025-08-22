Επιβάτης καταγγέλλει τη Minoan ότι έφυγε αν και έφθασε 5 λεπτά πριν: «Μισή ώρα, λέει ο νόμος» απαντά η εταιρεία

Η Minoan Lines υπενθυμίζει στους επιβάτες τι αναφέρει ο Νόμος για την ώρα επιβίβασής τους στο πλοίο, πριν τον απόπλου, με αφορμή καταγγελία που έγινε για περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά με προορισμό το Ηράκλειο της Κρήτης, παραμονή του Δεκαπενταύστου.

Σύμφωνα με την καταγγελία του επιβάτη που έγινε στο Zarpanews, αν και έφτασε στην πύλη Ε2 του λιμανιού στις 20:55 (με την αναχώρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 21:00), ο καταπέλτης είχε ήδη αρχίσει να ανεβαίνει από τις 20:50, όπως διαπίστωσε ο ίδιος πλησιάζοντας, καθώς είχε οπτική επαφή από το ηλεκτρικό πατίνι με το οποίο κινούνταν.

«Παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις προς το πλήρωμα», όπως αναφέρει, «αγνοήθηκα επιδεικτικά από τον πλοίαρχο και έναν αξιωματικό», ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία, «γελώντας έδωσε εντολή να λύσουν οι κάβοι», αφήνοντάς τον να βλέπει το πλοίο να απομακρύνεται.

Ο άνδρας (στοιχεία του οποίου καθώς και το εισιτήριο με το οποίο θα ταξίδευε είναι στη διάθεση του zarpanews.gr) έκανε καταγγελία στο Λιμενικό καθώς και στην εταιρία ζητώντας – τουλάχιστον – τα χρήματά του πίσω ως ελάχιστη αποζημίωση της ταλαιπωρίας που υπέστη.

Η απάντηση της Minoan Lines

Η Minoan Lines απάντησε στο Zarpanews, το οποίο και δημοσίευσε τα όσα ανέφερε.

Αναλυτικά...

«Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, πριν από τη δημοσίευση του άρθρου, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τη Minoan Lines, όπως επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία και η υποχρέωση αντικειμενικής έρευνας. Αντιθέτως, υιοθετήθηκαν ανώνυμες και ατεκμηρίωτες καταγγελίες, συνοδευόμενες από σχόλια όπως «…μία τέτοια στάση δεν δείχνει ούτε ευαισθησία ούτε σεβασμό στον επιβάτη…», τα οποία συνιστούν σαφή προσβολή της φήμης και αξιοπιστίας της εταιρείας μας. Η αβασιμότητα των ισχυρισμών αποτυπώνεται, άλλωστε, και στα σχόλια των ίδιων των αναγνωστών σας κάτω από το σχετικό δημοσίευμα.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, σας παραθέτουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4948/2022, οι επιβάτες υποχρεούνται να προσέρχονται στο πλοίο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου και μία ώρα πριν σε περίπτωση που ταξιδεύουν με όχημα.

Όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενο του δημοσιεύματός σας, ο συγκεκριμένος επιβάτης έφτασε στην πύλη Ε2 (είσοδος λιμένα) στις 20:55, δηλαδή μόλις πέντε λεπτά πριν από την αναχώρηση στις 21:00, χωρίς επομένως να τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση έγκαιρης προσέλευσης.

Στις 20:59, αφού δεν υπήρχαν πλέον επιβάτες προς επιβίβαση, ξεκίνησε –υπό την εποπτεία των Λιμενικών Αρχών (Piraeus Traffic Control)– η ασφάλιση του δεξιού καταπέλτη για την ασφαλή αναχώρηση. Τα κιγκλιδώματα είχαν ήδη τοποθετηθεί από τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιώς και το Λιμεναρχείο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία επιβίβασης είχε ολοκληρωθεί.

Η άδεια απόπλου παρέχεται αποκλειστικά από τις Λιμενικές Αρχές του Πειραιά (Piraeus Traffic Control), ενώ τα πλοία δεν δύνανται να αποπλεύσουν προ της κανονισμένης ώρας αναχώρησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με το δελτίο κίνησης της 14/08/2025, 1.764 επιβάτες και 458 οχήματα επιβιβάστηκαν ομαλά και έφτασαν ασφαλώς και έγκαιρα στον προορισμό τους.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι το πλήρωμα του πλοίου ενήργησε απολύτως σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας και τη νομοθεσία, παρουσία των αρμόδιων αρχών. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων από πλευράς επιβάτη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιρρίπτεται στην εταιρεία μας.

Επιπλέον, τα απαξιωτικά σχόλια περί «έλλειψης ευαισθησίας» αγνοούν την αποδεδειγμένη κοινωνική προσφορά της Minoan Lines, η οποία διαχρονικά στηρίζει τόσο το επιβατικό κοινό με κάθε δυνατή διευκόλυνση, όσο και την κοινωνία γενικότερα ανταποκρινόμενη σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποδεικνύοντας, έτσι, ότι ο άνθρωπος βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της».

