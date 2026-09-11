Σήμερα, Παρασκευή (11/09), κλείνει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ όπου γίνονται οι αιτήσεις για την καταβολή του επιδόματος παιδιού.
Όπως γίνεται γνωστό από την ΕΡΤ, η πλατφόρμα θα κλείσει προσωρινά.
Ωστόσο, οι γονείς, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν έως και τις 18:00 το απόγευμα, περίπου.
Σημειώνεται πως η τέταρτη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ κατά τον προγραμματισμένο χρόνο.
Ειδικότερα και όπως γίνεται γνωστό, η δόση θα μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 30 Σεπτεμβρίου.
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