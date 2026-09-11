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Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ - Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού αναμένεται να κλείσει σήμερα, προσωρινά, αλλά οι γονείς έχουν ακόμα μερικές ώρες για τις αιτήσεις.

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Newsroom
οικογένεια
Οικογένεια | Shutterstock
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Σήμερα, Παρασκευή (11/09), κλείνει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ όπου γίνονται οι αιτήσεις για την καταβολή του επιδόματος παιδιού.

Όπως γίνεται γνωστό από την ΕΡΤ, η πλατφόρμα θα κλείσει προσωρινά.

Ωστόσο, οι γονείς, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν έως και τις 18:00 το απόγευμα, περίπου.

Σημειώνεται πως η τέταρτη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ κατά τον προγραμματισμένο χρόνο.

Ειδικότερα και όπως γίνεται γνωστό, η δόση θα μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 30 Σεπτεμβρίου. 

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