Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Συμπληρωτικός γύρος πληρωμών - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Έως και τις 31 Αυγούστου, αναμένεται να γίνει μία συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί.

Η νέα αυτή πληρωμή, αφορά σε οικογένειες με γέννες παιδιών από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται πως δεν πρόκειται για νέο γύρο πληρωμών, αλλά για κατάθεση ποσών που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον προηγούμενο γύρο των πληρωμών.

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ: Οι προβλέψεις για τα παιδιά του 2025

Όσοι απέκτησαν παιδί εντός του 2025, δεν μπήκαν στις αρχικές λίστες για την πληρωμή, καθώς το ανήλικο δεν εμφανιζόταν στην φορολογική δήλωση του 2024.

Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Χρειάζεται προσοχή στη σωστή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και στην καταχώριση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ.

Τι ισχύει για όσους απέκτησαν παιδί το 2026

Όσον αφορά σε όσους απέκτησαν παιδία από την 1η Ιανουαρίου, οι γονείς πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου. Ισχύει για γεννήσεις μέχρι και την 31η Ιουλίου.

Για τη διαδικασία απαιτούνται η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα ότι συναινεί στην έκδοση ΑΦΜ.

Μετά την έκδοσή του θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αντιστοίχιση με το ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα.