Επιχείρηση του ελληνικού FBI σε νησιά για ναρκωτικά και εκβιασμούς – 3 συλλήψεις στην Κεφαλονιά

Η Κεφαλονιά βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας, με έντονη παρουσία αστυνομικών που προκάλεσε ερωτήματα και κινητοποίηση στην τοπική κοινωνία.

H Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει θέσει σε εφαρμογή στοχευμένο σχέδιο για την εξάρθρωση παραβατικών ομάδων, με βασικό στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, που τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως δρούσαν ανεξέλεγκτα στο νησί.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ η Αστυνομία διαμηνύει πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Κεφαλονιά: Στοχευμένες έφοδοι των Αρχών

Το βράδυ της Τρίτης (19/08), οι Αρχές προχώρησαν σε στοχευμένες εφόδους σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού, ενώ ακολούθησε νέα, μεγάλης κλίμακας επιχείρηση τα ξημερώματα της Τετάρτης, η οποία οδήγησε σε πολλαπλές προσαγωγές. Οι προανακριτικές Αρχές εξετάζουν πλέον αν και ποιες από αυτές θα μετατραπούν σε συλλήψεις.

Διαβάστε ακόμα: Επιχείρηση αστυνομίας για τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις στην Αττική: Συλλήψεις 6 μελών τους

Οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται συντονισμένες και καλά οργανωμένες, ενώ ήδη φαίνεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι του Αργοστολίου εκφράζουν την ανακούφισή τους για την έντονη παρουσία των Αρχών, δηλώνοντας πως «για πρώτη φορά μετά από χρόνια νιώθουμε ότι το κράτος παρεμβαίνει ουσιαστικά για την ασφάλεια».

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πλήρη αποδόμηση των κυκλωμάτων, ενώ παρόμοιες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Δίωξης Εγκλήματος – που αποκαλείται ανεπίσημα «ελληνικό FBI» – βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε άλλους τουριστικούς προορισμούς όπως η Ζάκυνθος, η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη και η Χαλκιδική.

Πηγή: kefaloniafocus.com