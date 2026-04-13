Επιστροφή Πάσχα με εμπόδια: Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Αθηνών–Κορίνθου

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις λόγω της επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς την Αττική.

Μετ' εμποδίων εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς την Αττική ειδικά μέσω της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κομμάτι από τους Αγίους Θεόδωρους έως και την Κινέτα όπου τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και από τα Μέγαρα μέχρι την Νέα Πέραμο. Νωρίτερα σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές στα διόδια Καλαμακίου, αλλά πλέον η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί.

Διαβάστε ακόμα: Επιστροφή Πάσχα: Χάος και ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών–Κορίνθου, κίνηση σε πολλές εθνικές οδούς

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στην Αθηνών-Λαμίας, όπου και εκεί νωρίτερα σημειώθηκαν καθυστερήσεις, ειδικά από τον Αυλώνα έως την Μαλακάσα και στα διόδια Αφιδνών.

Σε ισχύ παραμένουν έκτακτα μέτρα της Τροχαίας, με στοχευμένους ελέγχους και παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

