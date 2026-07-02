Επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ: Τουλάχιστον 3 οι δράστες - «Άμεση η εξιχνίαση» λέει η Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνταντίνα Δημογλίδου, εμφανίστηκε βέβαιη ότι θα γίνει γρήγορα η εξιχνίαση των επιθέσεων σε βάρος των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, σημείωσε πως «η έρευνα της Αντριτρομοκρατικής έχει προχωρήσει πολύ» και ανέφερε ότι πιστεύεται ότι οι δράστες είναι «τουλάχιστον τρεις».

Δήλωσε πως η έρευνα είναι δύσκολη καθώς πρέπει να γίνει συλλογή βιντεοληπτικού υλικού σε μεγάλη ακτίνα - μεταξύ των περιοχών όπου έλαβαν χώρα οι επιθέσεις τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/06).

Ερωτώμενη για το εάν έχουν καταγραφεί άτομα με δύο μοτοσικλέτες, δήλωσε πως δεν έχει ενημέρωση περί οχημάτων, αλλά έκρινε πως «πολύ εύκολα θα μπορούσε κάποιος με δίκυκλο να μετακινηθεί» προς τα σημεία.

Όπως είπε η κα Δημογλίδου, και στις τρεις επιθέσεις «υπάρχει ίδιος τρόπος δράστης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός».

Σχετικά με το εάν προηγήθηκε κάτι που μπορεί να στοχοποίησε τα τρία στελέχη της ΝΔ, εξήγησε πως «δεν μας προκύπτει κάτι».

«Συνήθως επιλέγουν κάποιο σημείο, για να μη γίνουν εύκολα αντιληπτοί από τις Αρχές ή να μην υπάρχει φρούρηση» συμπλήρωσε.

Τέλος και όσον αφορά στο εάν τα θύματα στοχοποιήθηκαν λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας, συμπέρανε πως «ακόμα και ένας απλός πολίτης μπορεί να το καταλάβει».