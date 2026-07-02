Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, να τραυματιστεί η ίδια και άλλα τρία άτομα.

Η Βάγια Νέστορα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, με εγκαύματα στο 80% του σώματός της και μετά από σύντομη παραμονή στη ΜΕΘ, άφησε την τελευταία της πνοή.

Πώς κινείται η έρευνα

Για την υπόθεση διενεργεί έρευνα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που εξετάζει κάθε πιθανό στοιχείο για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις.

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Οι εκρήξεις έγιναν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, κάτι που δημιουργεί την πεποίθηση πως πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.

Όλα τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα σημεία των επιθέσεων έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και αναλύονται για να φανεί εάν θα δώσουν απαντήσεις.

Οι αρχές επανεξετάζουν, επίσης, παλαιότερες υποθέσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, αναζητώντας τυχόν συνδέσεις με τις πρόσφατες επιθέσεις.

Μέχρι και αυτή την ώρα, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις, και κρίνεται αβέβαιο αν θα υπάρξει μετά τις τραγικές εξελίξεις.