Προθεσμία για την Πέμπτη 23/07 έλαβε για να απολογηθεί ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος δύο Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα (21/07) ενώπιον της 26ης Ανακρίτριας Αθηνών, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της οπλοφορίας με μαχαίρι και της οπλοχρησίας και κατόπιν αιτήματός του, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, στις 12:00.

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Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8:05 το πρωί της Τρίτης ένα άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών.

Περαστικός κάλεσε την αστυνομία αλλά και έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν στο σημείο, έκαναν τουρνικέ στο άνδρα για να σταματήσουν την αιμορραγία ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο δράστης που δηλώνει άστεγος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Στις 12 Ιουνίου είχε συλληφθεί για εξύβριση και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Το 2014 είχε νοσηλευτεί στο Δαφνί. Το 2019 είχε συλληφθεί για κατοχή μαχαιριού, ενώ έχει προσαχθεί πολλές φορές για εξακρίβωση στοιχείων.