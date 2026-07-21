Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: «Πήγε να τη σφάξει, παντού αίματα» - Γυναίκα περιγράφει τις στιγμές τρόμου

Τις στιγμές τρόμου που εκτυλίχθηκαν στα εκδοτήρια στην Ακρόπολη κατά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, νωρίς το πρωί της Τρίτης, περιέγραψε στο Orange Press μία αυτόπτης μάρτυρας.



«Είμαστε στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα. Δεν άνοιξαν οι πόρτες να μπούμε μέσα και εκεί ακούσαμε φωνές και οι άνθρωποι σκορπιστήκανε παντού και γυρίσαμε γύρω για να δούμε τι γινόταν.

Και είδαμε τον άνθρωπο με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα» λέει στο πρακτορείο η Κόνι, ομογενής από την Αυστραλία.

Ακρόπολη: «Έπεσε κάτω, είχε αίματα παντού»

Όπως εξηγεί, «μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη και είχε αίμα πίσω στην πλάτη της. Εμείς φοβηθήκαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα, αλλά μετά σιγά σιγά είδαμε την αστυνομία και ξαναήρθανε κοντά και εμείς συνεχίσαμε στο δρόμο μας».

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Αμέσως μετά, σύμφωνα με την Κόνι, που ήταν με την κόρη της στο σημείο, ανέλαβε η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Οι τουρίστες που βρίσκονταν στα εκδοτήρια απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς, μέχρι να γίνει σαφές το τι είχε συμβεί. Αρκετοί έδωσαν και καταθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 08:05 ένας 60χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι ελληνοαμερικανών τουριστών, έναν 53χρονο άνδρα και μια 48χρονη γυναίκα στην Ακρόπολη.

Η γυναίκα που υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι και ο ο άνδρας που τραυματίστηκε πιο σοβαρά, διακομίστηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό», ενώ ο 60χρονος δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.