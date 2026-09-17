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Επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη: 16χρονος ο δράστης - Τραυμάτισε σοβαρά 21χρονο

Ο ανήλικος συνελήφθη, λίγες ώρες μετά την επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη, και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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Θεσσαλονίκη | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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Ένας 16χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, μετά την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 21χρονου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τετάρτης (16/09).

Ο ανήλικος συνελήφθη έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις, λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό του νεαρού, με καταγωγή από τη Συρία, αιμόφυρτου στην οδό Φιλίππου, απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά.

Το θύμα είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Κατά τη σύλληψή του 16χρονου, βρέθηκαν στη κατοχή του και κατασχέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης, βάρους 3,3 γραμμαρίων.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

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