Επίθεση στην Ακρόπολη: Με ψυχολογικά προβλήματα ο δράστης - Είχε συλληφθεί ξανά

Σε πλήρης εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση που άνοιξε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου και αφορά μια επίθεση με μαχαίρι σε βάρος δύο τουριστών, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8:05 το πρωί ένα 60χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι ελληνοαμερικανών τουριστών, έναν 53χρονο άνδρα και μια 48χρονη γυναίκα στην περιοχή της Ακρόπολης.

Η γυναίκα υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρό στο πόδι. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν στο σημείο, έκαναν τουρνικέ στο άνδρα προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

Ακολούθως οι δύο τουρίστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ποινικό παρελθόν, αφού φέρεται να έχει συλληφθεί για εξύβριση καθώς και για κατοχή μαχαιριού.

ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.