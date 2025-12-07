Μενού

Εξάρχεια: Συγκέντρωση στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μετά τα χθεσινά επεισόδια

Ξανά στο δρόμο για τον Γρηγορόπουλο και συγκεκριμένα στο μνημείο του στα Εξάρχεια βρίσκεται πλήθος ατόμων μετά τα χθεσινά επεισόδια στην πορεία μνήμης του.

Reader symbol
Newsroom
μνημειο-αλεξανδρος-γρηγορόπουλος
Το μνημείο για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο στα Εξάρχεια | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Συγκέντρωση πραγματοποιείται το απόγευμα της Κυριακής (07/12) στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, ως αντίδραση στα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής πορείας μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του.

Η περιοχή γύρω από τα Εξάρχεια βρίσκεται ήδη υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, με δυνάμεις των ΜΑΤ να βρίσκονται σε δρόμους περιμετρικά της πλατείας και του μνημείου. Παρά την ένταση που επικράτησε χθες, μέχρι στιγμής η κατάσταση παραμένει ήρεμη, αν και παρατηρείται συνεχής αύξηση του κόσμου που συγκεντρώνεται στο σημείο.

Διαβάστε ακόμα: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Χιλιάδες κόσμου στις πορείες, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, περίπου 200 άτομα βρίσκονται συγκεντρωμένα στο μνημείο, ενώ αρκετοί ακόμη παραμένουν σε κοντινά στενά και περιμετρικά σημεία των Εξαρχείων.

Η ατμόσφαιρα παραμένει σχετικά συγκρατημένη, ενώ η αστυνομία βρίσκεται σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, δεδομένου του φορτισμένου κλίματος υπήρξε χθες (06/12).

Διαβάστε ακόμα: Πορεία για Γρηγορόπουλο: Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας - Χημικά και συλλήψεις

Τα επεισόδια στην πορεία του Σαββάτου

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της διαδήλωσης σημειώθηκε ένταση, όταν η κεφαλή της πορείας επιχείρησε να στρίψει στην οδό Μπενάκη με κατεύθυνση τα Εξάρχεια, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη συμβολή Τζαβέλλα και Μεσολογγίου.

Στο σημείο, αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση χημικών. Η ένταση ωστόσο δεν κλιμακώθηκε και εκτονώθηκε σχετικά γρήγορα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ