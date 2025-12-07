Εξάρχεια: Συγκέντρωση στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μετά τα χθεσινά επεισόδια

Συγκέντρωση πραγματοποιείται το απόγευμα της Κυριακής (07/12) στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, ως αντίδραση στα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής πορείας μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του.

Η περιοχή γύρω από τα Εξάρχεια βρίσκεται ήδη υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, με δυνάμεις των ΜΑΤ να βρίσκονται σε δρόμους περιμετρικά της πλατείας και του μνημείου. Παρά την ένταση που επικράτησε χθες, μέχρι στιγμής η κατάσταση παραμένει ήρεμη, αν και παρατηρείται συνεχής αύξηση του κόσμου που συγκεντρώνεται στο σημείο.

Διαβάστε ακόμα: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Χιλιάδες κόσμου στις πορείες, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, περίπου 200 άτομα βρίσκονται συγκεντρωμένα στο μνημείο, ενώ αρκετοί ακόμη παραμένουν σε κοντινά στενά και περιμετρικά σημεία των Εξαρχείων.

Η ατμόσφαιρα παραμένει σχετικά συγκρατημένη, ενώ η αστυνομία βρίσκεται σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, δεδομένου του φορτισμένου κλίματος υπήρξε χθες (06/12).

Διαβάστε ακόμα: Πορεία για Γρηγορόπουλο: Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας - Χημικά και συλλήψεις

Τα επεισόδια στην πορεία του Σαββάτου

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της διαδήλωσης σημειώθηκε ένταση, όταν η κεφαλή της πορείας επιχείρησε να στρίψει στην οδό Μπενάκη με κατεύθυνση τα Εξάρχεια, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στη συμβολή Τζαβέλλα και Μεσολογγίου.

Στο σημείο, αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση χημικών. Η ένταση ωστόσο δεν κλιμακώθηκε και εκτονώθηκε σχετικά γρήγορα.