Επίθεση με πιρούνι: Υπέρτατη μάχη για να μην χάσει την όρασή της η 39χρονη έγκυος - Δημόσιος κίνδυνος ο άντρας της

Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την επίθεση που δέχθηκε η 39χρονη έγκυος γυναίκα, από τον σύζυγό της, ο οποίος την τρυπούσε με μανία κρατώντας ένα πιρούνι.

Ο 43χρονος άρχισε να την τρυπάει με μανία στο πρόσωπο και το σώμα και η άτυχη γυναίκα τώρα κινδυνεύει να χάσει το ένα της μάτι.

Διαβάστε ακόμα: Σε κρίσιμη κατάσταση στο «Αττικόν» η έγκυος που δέχθηκε επίθεση με πιρούνι: Συνελήφθη ο σύζυγός της

Ο Γεωργιανός δράστης έχει συλληφθεί και όπως αποδείχθηκε πρόκειται για δημόσιο κίνδυνο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο άτομο που κυκλοφορούσε ελεύθερο, ενώ είχε στην πλάτη του αλυσιδωτές συλλήψεις για σοβαρότατα αδικήματα.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Αττικόν και βρίσκεται στη γυναικολογική κλινική. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση με πολύ σοβαρά τραύματα στο μάτι και δαγκωνιές στα χέρια.

Σύμφωνα με το Star, δεν αποκλείεται να χάσει την όραση της από το ένα μάτι. Θα χρειαστεί αρκετά χειρουργεία ενώ ήδη έχει κάνει μία επέμβαση.

Στο πλευρό της είναι συνέχεια η φίλη της, εκείνη που έχει δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς ενώ έξω από την κλινική βρίσκεται συνέχεια σεκιούριτι, έτσι ώστε να νιώθει περισσότερη ασφάλεια.

Ο δράστης τώρα είναι γνωστός στις αρχές εδώ και 13 χρόνια. Ατελείωτος ο ποινικός του φάκελος κι όμως κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Τον έχουν συλλάβει για:

σωματική βλάβη,

απειλή,

και αντίσταση,

γρονθοκόπησε αστυνομικό

συνολικά εφτά φορές συνελήφθη για οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

το 2021 τον έπιασαν και πάλι για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο