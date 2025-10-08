Συνελήφθη σήμερα (08/10) στο Νέο Ψυχικό από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής, ο 43χρονος που τραυμάτισε τη σύζυγό του με πιρούνι για κακοποίηση και σωματική βλάβη.

Υπενθυμίζεται ότι, η 39χρονη σύζυγός του, ήταν έγκυος και διένυε τον δεύτερο μήνα κύησης.

Το θύμα διεκομίσθη στις τρεις τα ξημερώματα από την περιοχή του Ψυχικού στο Αττικό Νοσοκομείο με τραύματα στα άνω άκρα, στην κοιλιακή χώρα, το πρόσωπο και το μάτι, μετά από μεταξύ τους τσακωμό.

Ο δράστης έχει οδηγηθεί στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Το περιστατικό ανέδειξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέροντας πως μία 38χρονη γυναίκα, εχθές το βράδυ (07/10) μετέβη στο νοσοκομείο με αίματα στο πρόσωπο της.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος «σώθηκε», την ώρα που η γυναίκα στο Αττικόν δίνει «μάχη» για να μην χάσει την όρασή της, ενώ νοσηλεύεται στη μαιευτική, γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου.