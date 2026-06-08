Επίθεση στην Καλλιθέα: Οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών για το ρόπαλο και οι ρατσιστικές αναρτήσεις που ερευνώνται

Τέσσερις ημέρες μετά τις σοκαριστικές εικόνες βίας στην Καλλιθέα, η υπόθεση παίρνει νέες διαστάσεις. Ενώ οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι προσπαθούν να αναρρώσουν από την άγρια επίθεση, ο κατηγορούμενος οδοντίατρος τηρεί απόλυτη σιγή ιχθύος. Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα σε συνδυασμό με το διαδικτυακό παρελθόν του 55χρονου, ρίχνουν νέο φως στα πραγματικά κίνητρα του ξυλοδαρμού.

Οι δύο νεαροί, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη είσοδο στη χώρα, παραμένουν σταθεροί στον ισχυρισμό τους: δεν είχαν καμία πρόθεση διάρρηξης. Αντιθέτως, βρέθηκαν στη γειτονιά του γιατρού αναζητώντας ένα κατάστημα επίπλων με προσιτές τιμές, το οποίο τους είχαν προτείνει.

Ο φίλος τους, που τους κατεύθυνε στο σημείο, επιβεβαίωσε το άλλοθί τους μιλώντας στο «Live News»:

«Για να πάρει μία ντουλάπα. Μου είπε την πρώτη φορά (που με κάλεσε) ότι έχει κλείσει το μαγαζί. Μου λέει θα περάσουν 1, 2 ώρες και θα ξαναπάω να δω αν είναι ανοιχτό ή κλειστό. Και έγινε αυτό».

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Η πολύωρη παραμονή τους στη γειτονιά κίνησε τις υποψίες της συζύγου του γιατρού, η οποία τον ειδοποίησε. Ο 55χρονος φέρεται να έφυγε από το οδοντιατρείο του και να τους επιτέθηκε πισώπλατα στη στάση του λεωφορείου, χτυπώντας τους ανελέητα με ένα ρόπαλο για σχεδόν δύο λεπτά.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες σε διπλό ταμπλό. Αφενός, αναζητούνται δύο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν και να βοήθησαν τον γιατρό στην επίθεση.

Αφετέρου, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς φωτογράφιζαν κατά τη διάρκεια της αναμονής τους. Σε βάρος του 55χρονου έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ετοιμάζεται να καταθέσει τους ισχυρισμούς του στη Δικαιοσύνη.

Αν και το περιβάλλον του γιατρού αρνείται κατηγορηματικά πως η εθνικότητα των θυμάτων έπαιξε ρόλο στην επίθεση, η διαδικτυακή του παρουσία διηγείται μια διαφορετική ιστορία. Πέρα από την ακραία αντιεμβολιαστική του στάση την περίοδο της πανδημίας –όπου πρωτοστατούσε κατά της χρήσης μάσκας στα σχολεία– ο 55χρονος προχωρούσε συστηματικά σε αναρτήσεις κατά των μεταναστών.

Οι απόψεις του στο διαδίκτυο ήταν ξεκάθαρες και πλέον μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Όπως έγραφε χαρακτηριστικά:

«Στην Ευρώπη διώχνουν τους πρόσφυγες, στην Ελλάδα δημιουργούν νομικό πλαίσιο δράσης».

Σε άλλη, πιο εκτενή του ανάρτηση, η ρητορική του γινόταν ακόμη πιο αιχμηρή απέναντι στους ξένους:

«Να χαίρονται τους νέους μουσαφιραίους που έρχονται κατά χιλιάδες στην Ελλάδα μας. Τους προσφέρουν απλόχερα, εργασία, παιδεία, επιδόματα, σπίτια, υγεία και τους εξυπηρετούν με δομές που έχτισαν Έλληνες πολίτες με αίμα και ιδρώτα».