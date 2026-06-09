Επίθεση της μητέρας του Τζέιμς Δαλαμάγκα σε δημοσιογράφο: «Αν βγούνε τα σκυλιά θα σε φάνε, είσαι μια ξυπόλυτη»

Με υβριστικούς χαρακτηρισμούς απευθύνθηκε σε δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 η μητέρα του προφυλακισμένου Τζέιμς Δαλαμάγκα. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος καθώς και ο πατέρας του, αλλά και η σύντροφός του έχουν προφυλακιστεί για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας καταζητούνταν από τις Αρχές της Αυστραλίας για ανθρωποκτονία από το 1999 και συνελήφθη μετά από 27 χρόνια στο Αίγιο.

Η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 όπως ανέφερε «τις τρεις τελευταίες ημέρες βρισκόμαστε έξω από το σπίτι, προσπαθώντας ευγενικά να αποσπάσουμε πληροφορίες και να μας πει και εκείνη τη δική της άποψη».

Η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα με έντονο ύφος είπε τα εξής στη δημοσιογράφο: «Να πας στην υπηρεσία σου και να τους πεις να γίνουν άνθρωποι, όχι ανθρωποφάγοι. Ο γιος μου είναι ένας επιστήμονας, είναι ένα παιδί από οικογένεια. 50 χρόνια μένω στο ίδιο σπίτι, δεν είμαι κακοποιό στοιχείο να έχω αλλάξει ένα σωρό σπίτια. Εγώ θα ντρεπόμουν να κάνω αυτό το επάγγελμα. Αν παρεκτραπείς και βγούνε τα σκυλιά έξω θα σε φάνε. Είσαι μια ξυπόλυτη δημοσιογράφος. Σε λυπάμαι».

Η σύλληψη του 55χρονου

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα των ελληνικών Αρχών.

Ο Δαλαμάγκας κρατείται στο Αίγιο, ενώ πρόκειται να βρεθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, για να εξεταστούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας και το ενδεχόμενο έκδοσής του στην Αυστραλία, όπου εκκρεμεί η υπόθεση της ανθρωποκτονίας.