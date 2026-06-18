Έρευνα στις πολεοδομίες από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Στο «μικροσκόπιο» περιουσιακά στοιχεία

Εξονυχιστικός έλεγχος διαξάγεται αυτή τη στιγμή στις πολεοδομικές υπηρεσίες όλης της χώρας, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να ανοίγει τους φακέλους υπαλλήλων που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις, εξετάζοντας σχολαστικά την οικονομική τους δραστηριότητα.

Η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής, οι αρμοδίες Αρχές φαίνεται πως υπήρξε η αφορμή για την έναρξη περισσότερων ελέγχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του diastiko.gr, οι έρευνες πλέον αποκτούν πανελλαδικό χαρακτήρα, καθώς η Αρχή εξετάζει εάν υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις παράνομου πλουτισμού ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο στόχαστρο των Αρχών και άλλες υποθέσεις

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατηρεί τη δυνατότητα, αν κρίνει πως είναι απαραίτητο από τα στοιχεία της έρευνας να προχωρά άμεσα στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Ήδη, στην υπόθεση των πολεοδομιών που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, έχουν βρεθεί ακίνητα και χρηματικά ποσά για τα οποία έχουν κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες.

Παράλληλα, στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται και άλλες υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η περίπτωση φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, όπου οι αρχές εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μετρητά ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ενέργειες δέσμευσης των σχετικών ποσών.

Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και σε έρευνα που αφορά τη διακίνηση νοθευμένου ελαιολάδου. Στην υπόθεση αυτή εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θυρίδα, ενώ η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Και εδώ δόθηκαν εντολές δέσμευσης, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.