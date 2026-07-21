Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Κόστισαν 300.000 ευρώ το ένα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπήκε η υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» τα οποία φέρεται να κόστισαν 300.000€ το ένα.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του ΣΚΑΪ, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων άρχισαν να ερευνούν το ζήτημα για τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης/Πολύκεντρα Ανακύκλωσης, γνωστά σε όλους μας ως «σπιτάκια».

Μετά από ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε στους δήμους τα σπιτάκια, που είναι εγκατεστημένα σε δρόμους και κυρίως πλατείες.

Η εισαγγελείς Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου, ζήτησαν από τους «αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ, να πραγματοποιήσουν την έφοδο, στην Δάφνη, την Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, η εντολή των Ευρωπαϊων Εισαγγελέων προς τα Μέλη της Υπηρεσίας των Εσωτερικών Υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας και ειδικότερα τις συμβάσεις πώλησης των σπιτιών ανακύκλωσης, αλλά και τις συμβάσεις της εταιρείας, με εταιρείας επικοινωνίας.

Η υπόθεση αφορά έναν διαγωνισμό το 2020, που έγινε προμήθεια 200 σπιτιών ανακύκλωσης για 83 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το πόρισμα αναφέρει ότι το κάθε ένα κόστιζε 30.000 ευρώ, αντί για 66.000 ευρώ που κοστολογείται η εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και συμμετείχαν μεταξύ άλλων, και πέντε επιθεωρητές περιβάλλοντος. Το κατασχεθέν υλικό, είναι θέμα ωρών να διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.