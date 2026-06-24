Πλήρης στήριξη Κομισιόν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Σεβασμός στην ανεξαρτησία της»

Την πλήρη στήριξή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) εκφράζει η Κομισιόν.

Σε απάντηση σε ερώτηση του αντιπροέδρου της Left και ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη, σχετικά με τις επιθέσεις που έχουν διατυπωθεί κατά του ευρωπαϊκού θεσμού, της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι και των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκπρόσωπος της Κομισιόν έκανε την εξής δήλωση:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει πλήρως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία είναι επιφορτισμένη με την κρίσιμη αποστολή της διερεύνησης και της δίωξης εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ».

Ο Μάικλ ΜακΓκραθ σημείωσε, δε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «είναι πρόθυμη να έρθει σε επαφή με τις εθνικές αρχές για να επαναλάβει τη σταθερή υποστήριξή της προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δραστηριότητές της, όπως περιγράφονται ανωτέρω».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπογράμμισε ο Επίτροπος, «δεσμεύεται από την αρχή του κράτους δικαίου σε όλες τις δραστηριότητές της και υποχρεούται να διεξάγει τις έρευνές της με αμεροληψία και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων».

Η Κομισιόν, ανέφερε, «εκτιμά και σέβεται την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και από τα κράτη μέλη», και υπενθυμίζει ότι αυτή «θα πρέπει να είναι σε θέση να διερευνά όλα τα εγκλήματα που θίγουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ανεξάρτητα από το ποιος τα διέπραξε».

«Ως εκ τούτου, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή τάσσεται πάντα υπέρ της με σεβασμό ανταλλαγής απόψεων με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και σχετικά με αυτή, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών με τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών, καθώς διαφορετικά θα μπορούσε να υπονομευθεί αδικαιολόγητα η νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτήν» κατέληξε.