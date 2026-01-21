Έρευνες στο Βερολίνο για τη Λόρα: Έχουν διαγραφεί τα βίντεο από τον σταθμό που την είδαν - Τι προβλέπεται τώρα

Μια νέα μαρτυρία από το Βερολίνο φαίνεται να δίνει ένα πιθανό νέο στίγμα για την 16χρονη Λόρα, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται. Μια γυναίκα που ταξίδευε με τον προαστιακό υποστηρίζει ότι είδε ένα κορίτσι που της τράβηξε την προσοχή και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, οδηγώντας σε έρευνα για το διαθέσιμο οπτικό υλικό

Η γυναίκα που εκτιμά πως είδε τη Λόρα το πρωινό της 13ης Ιανουαρίου έδωσε κάθε στοιχείο και λεπτομέρεια στις γερμανικές αρχές.

Μιλώντας στο reader.gr, τονίζει πως αναγνώρισε ακόμη και τη φωνή της 16χρονης. Κάτι λογικό, αφού μία μέρα πριν, στις 12/1, είχε δημοσιοποιηθεί η φωνή του παιδιού όταν έκλεισε το ραντεβού στο ραδιοταξί για τη μεταφορά της στην Αθήνα.

«Είδα και άκουσα τη Λόρα»

ΔΗΜ.: Επικοινώνησαν οι γερμανικές αρχές και πότε μαζί σας;

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Επικοινώνησαν χθες γύρω στις τρεις το μεσημέρι. Με ρώτησαν κάποιες λεπτομέρειες, είχαν ενημερωθεί από τις ελληνικές αρχές απ’ ό,τι κατάλαβα, και μου είπαν ότι μπορεί να με ξαναχρειαστούν. Με ρώτησαν και για το ύψος.

ΔΗΜ.: Πόσο ύψος;

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: 1,60 σαν κι εμένα πρέπει να ήταν, μπορεί και λίγο ψηλότερη. Νομίζω ότι φορούσε καπέλο και κουκούλα ή σκούφο με κουκούλα. Και γύρισα με τη φωνή επειδή μιλούσε.

ΔΗΜ.: Δυνατά;

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Είχα δει κάτι στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο με τη φωνή της. Άκουσα –και μου έχει μείνει στη μνήμη– ότι έλεγε «δεν επιστρέφω» και «να τον χωρίσει».

Την είδα να περνάει από μπροστά μου όταν κατέβαινε. Ήταν μάλλον με ένα σακίδιο πλάτης και κρατούσε το κινητό της, δηλαδή δεν μιλούσε με hands free. Δεν φαινόταν φοβισμένη, τίποτα. Σαν να ήταν στο…

ΔΗΜ.: …φυσικό της περιβάλλον.

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ναι.

«Τα βίντεο έχουν σβηστεί»

Οι γερμανικές αρχές απάντησαν ότι τα αρχεία των κλειστών κυκλωμάτων στους σταθμούς του Βερολίνου διατηρούνται μόλις 48 ώρες. Από την ημέρα που η γυναίκα εκτιμά πως είδε τη Λόρα μέχρι σήμερα έχουν περάσει οκτώ ημέρες.

Η έρευνα των γερμανικών αρχών, ωστόσο, μόλις ξεκίνησε. Πέρα από την αναζήτηση βιντεοληπτικού υλικού σε επιχειρήσεις που ενδεχομένως διατηρούν τα αρχεία τους για μεγαλύτερο διάστημα, θα αναζητήσουν το παιδί και σε κοινωνικές υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων.

Τι ισχύει στη Γερμανία

Στη Γερμανία υπάρχει η Υπηρεσία Νεολαίας, μια δημόσια υπηρεσία επιφορτισμένη με την προστασία των παιδιών. Αρχικά αναλαμβάνει να ακούσει το παιδί με προσοχή και ενδεχομένως να έρθει σε διαβούλευση με τους γονείς, πάντα με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.

Αν η διαβούλευση αποτύχει, υπάρχουν τρεις εναλλακτικές:

Φιλοξενία του παιδιού σε δομή

Φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια

Φιλοξενία σε υποστηριζόμενη – σχεδόν αυτόνομη – διαβίωση, όπου έφηβοι ζουν με διακριτική επίβλεψη κοινωνικών λειτουργών

Τι γίνεται όταν υπάρχει AMBER ALERT

Όταν υπάρχει αναζήτηση παιδιού, η Υπηρεσία Νεολαίας το προστατεύει, αλλά δεν μπορεί να το κρύψει. Έτσι:

Ενημερώνει υποχρεωτικά τις αρχές

Δεν παραδίδει το παιδί στους γονείς

Παραπέμπει την υπόθεση σε οικογενειακό δικαστήριο

Εκεί γίνεται αρχικά αναζήτηση των αρχείων.

Στην περίπτωση της 16χρονης υπάρχει ιστορικό: Όταν ήταν περίπου 10 ετών, μετά από καταγγελία γείτονα, το παιδί φιλοξενήθηκε σε δομή της Υπηρεσίας Νεολαίας. Έναν μήνα αργότερα, το οικογενειακό δικαστήριο εξέτασε αίτημα των γονέων και επέστρεψε την επιμέλεια σε εκείνους.

Στο σήμερα

Αν ισχύει το καλό σενάριο και το παιδί έχει απευθυνθεί στην Υπηρεσία Νεολαίας της Γερμανίας, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Οικογενειακό Δικαστήριο και ο φάκελος θα ανοίξει ξανά.

Θα προστεθούν τουλάχιστον τρία σοβαρά στοιχεία:

Η αποτυχία ένταξης του παιδιού στο νέο περιβάλλον

Η φυγή του και τα αίτια

Η άρνηση επιστροφής

Όλα αυτά σε μια χώρα όπου η γνώμη ενός παιδιού 16 ετών έχει – ευτυχώς – μεγάλη βαρύτητα. Κάτι που ενδεχομένως φοβούνται κάποιοι.