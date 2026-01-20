«Είδα τη Λόρα στο Βερολίνο»: Αυτόπτης μάρτυρας αποκαλύπτει στο Reader τις τελευταίες κινήσεις της

Μια νέα μαρτυρία από το Βερολίνο δίνει πιθανό νέο στίγμα για την 16χρονη Λόρα, η οποία παραμένει αγνοούμενη. Μια γυναίκα που ταξίδευε με τον προαστιακό υποστηρίζει ότι είδε ένα κορίτσι που της κίνησε την προσοχή και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, οδηγώντας σε έρευνα για το σχετικό οπτικό υλικό.

Η γυναίκα που επικοινώνησε με τις αρχές, υποστήριξε οτι η 16χρονη Λόρα αποβιβάστηκε, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 11:15 με 11:20 το πρωί, από τον προαστιακό του Βερολίνου.

Η γυναίκα εξηγεί στο reader.gr, ποια ήταν τα στοιχεία που την οδήγησαν στο συμπέρασμα πως δεν πρόκειται για μια ομοιότητα.

«Δεν επιστρέφω, να τον χωρίσει»

Τα όσα έλεγε στο τηλέφωνο μιλώντας δυνατά οδήγησαν την γυναίκα αυτή, στο να προσέξει το νεαρό κορίτσι.



«Ήταν Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Είχε χιόνια αρκετά το Βερολίνο εκείνη την ημέρα και παγωνιά. Όταν επιβιβάστηκα από τον κεντρικό σταθμό στο Βερολίνο με το S5 που είναι ο προαστιακός με κατεύθυνση για Kaulsdorf. Η κοπέλα ήταν ήδη μέσα κατά 99% . Αυτό που μου προξένησε να γυρίσω το κεφάλι μου ήταν ό,τι μιλούσε στο κινητό και μιλούσε αρκετά δυνατά. Άκουσα να λέει «δεν ξαναγυρίζω», «να τον χωρίσει», κάτι τέτοια έλεγε και τα επαναλάμβανε πολλές φορές.

Μιλούσε συνέχεια μέχρι την αποβίβασή της στο Friedrichsfelde Ost. Πρόσεξα τα μάτια της. Φορούσε μαύρα ρούχα. Είχα μείνει στα παπούτσια της κοπέλας ό,τι είναι με λευκή ρίγα. Γύρω στις 11:15 με 11:20 πρέπει να ήμασταν σε εκείνο το σημείο».

Άμεσα οι ελληνικές αρχές μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας μετέφεραν αίτημα τις Γερμανικές αρχές να επικοινωνήσουν με την συγκεκριμένη γυναίκα και στην συνέχεια να πάρουν στα χέρια τους το αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό .

Ήδη σήμερα το απόγευμα ανώτατοι αξιωματικοί των Γερμανικών αρχών επικοινώνησαν με την παρατηρητική γυναίκα και ερευνούν για το οπτικό υλικό από τον σταθμό .

Στην συνέχεια θα σταλεί στην Ελλάδα έτσι ώστε οι γονείς να δουν αν πρόκειται για την Λόρα.

Το Αμβούργο πού έμενε η οικογένεια της πριν έρθουν στην Ελλάδα απέχει 2 ώρες και 34 λεπτά από τον συγκεκριμένο σταθμό.

«Παρουσία δικηγόρου πήγαν στο τμήμα οι γονείς»

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως όταν κλήθηκαν χθες οι γονείς του παιδιού στην αστυνομία για να δώσουν επιπλέον στοιχεία και ενδεχομένως και απαντήσεις για τα όσα είδαν το φώς της δημοσιότητας , εκείνοι παρουσιάστηκαν με δικηγόρο.

Μια πρακτική που δεν έχουμε συναντήσει στο παρελθόν από γονείς που αναζητούν τα παιδιά τους.