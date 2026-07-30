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Εργατικό δυστύχημα στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος που έπεσε από ύψος 6 μέτρων σε εργοτάξιο

Ο άτυχος άνδρας έπεσε από ύψος 6 μέτρων, ενώ εκτελούσε εργασίες σε στέγη σε εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Ήταν πατέρας τριών παιδιών.

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Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 59χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/07) σε εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

Όπως μεταφέρει το lamiareport.gr, ο εργάτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων στο κενό και τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διασωληνώθηκε σε μία προσπάθεια να σωθεί η ζωή του.

Παρά τη μάχη των γιατρών, όμως, ο άνδρας δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή. 

Το τοπικό μέσο μεταφέρει πως ο άτυχος 59χρονος, πατέρας τριών παιδιών, έπεσε καθώς εκτελούσε εργασίες σε στέγη. 

Την προανάκριση ανέλαβε το ΑΤ Λαμίας προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. 

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