Εργατικό δυστύχημα στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος που έπεσε από ύψος 6 μέτρων σε εργοτάξιο

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 59χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/07) σε εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
Όπως μεταφέρει το lamiareport.gr, ο εργάτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων στο κενό και τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διασωληνώθηκε σε μία προσπάθεια να σωθεί η ζωή του.
Παρά τη μάχη των γιατρών, όμως, ο άνδρας δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.
Το τοπικό μέσο μεταφέρει πως ο άτυχος 59χρονος, πατέρας τριών παιδιών, έπεσε καθώς εκτελούσε εργασίες σε στέγη.
Την προανάκριση ανέλαβε το ΑΤ Λαμίας προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
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