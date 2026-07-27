Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης φέρεται να προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η φωτιά στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 25χρονου άνδρα.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός ο 25χρονος που εντοπίστηκε νεκρός εντός του εργοστασίου, φέρεται να ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα στα χέρια, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Έκρηξη στα Εξαμίλια - «Πετάχτηκαν λαμαρίνες στα 500 μέτρα»

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις της μονάδας, ενώ θραύσματα και λαμαρίνες εκσφενδονίστηκαν σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο Δήμαρχος Κορίνθου, Νίκος Σταυρέλης, περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής και επιβεβαίωσε την απώλεια του νεαρού εργαζομένου:

«Η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα οι λαμαρίνες του εργοστασίου να πεταχτούν σε απόσταση έως και 500 μέτρων από το σημείο. Υπάρχει δυστυχώς ένας νεκρός, ο οποίος είναι νεότατος, ενώ οι υπόλοιποι που βρισκόντουσαν στο σημείο διασώθηκαν. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει. Το μόνο που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα αίτια είναι ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε μία από τις δεξαμενές ξιδιού.»

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«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», λέει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

«Δυστυχώς», όπως σημειώνει, «λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.