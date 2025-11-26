Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: Τρεις συλλήψεις - Αναζητείται ένας ακόμη εργοδηγός

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν σήμερα (26/11) οι αρχές για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, όπου ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν προκύψει από την προανάκριση που διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Από τα στοιχεία που προέκυψαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στη σύλληψη ενός εργοδηγού, ενός τμηματάρχη μηχανικού κι ενός εργαζόμενου, ενώ αναζητείται ένας ακόμα εργοδηγός.

Οι τέσσερις είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, το εργατικό δυστύχημα έλαβε χώρα σήμερα το πρωί (26/11) στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά, όταν 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα με αποτελέσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική Πυροσβεστικής, ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Τζάνειο. Κατά πληροφορίες, ήταν εν ζωή στο ασθενοφόρο όμως κατέληξε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο παραβρέθηκε επίσης αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και συνδικαλιστές της ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ, οι οποίοι προτείνουν άμεσα στάση εργασίας σε όλο το δίκτυο.



Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει:



«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.



Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.



Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.



Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ»