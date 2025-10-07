Εργαζόμενοι «Στο Κόκκινο»: «Μαύρο» ρεκόρ με 4 μήνες απλήρωτα δεδουλευμένα - Προς 48ωρη απεργία

Οργή προκαλεί η κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι «Στο Κόκκινο» καθώς οδεύουν προς τέσσερις μήνες απλήρωτων δεδουλευμένων και δηλώνουν έτοιμοι για 48ωρη απεργία σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση καταβολή τους.

Σε σχετική τους ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι δηλώνουν χαρακτηριστικά «ως εδώ και μη παρέκει» και πως απαιτούν «ισότιμη μεταχείριση από τον εργοδότη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση των εργαζομένων αναφέρει:

«Προς νέο ρεκόρ με 4 μήνες απλήρωτα δεδουλευμένα - Ως εδώ και μη παρέκει, 48ωρη αν δεν υπάρξει καταβολή - Απαιτούμε ισότιμη μεταχείριση από τον εργοδότη - Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος στο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει απαντήσεις;

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ρ/Σ 105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ - 06/10/2025 ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕ- ΜΘ, ΕΤΕΡ- ΜΘ

Σε αντίθεση με τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στην κεντροαριστερά, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ ιδιοκτησίας ΣΥΡΙΖΑ βιώνουν μια οδυνηρή «σταθερότητα»: Μένουν απλήρωτοι! Εάν παραταθεί ως τις 15 Οκτωβρίου η εργοδοτική ασυνέπεια και «μακαριότητα», εμείς, οι δημοσιογράφοι – παραγωγοί- διοικητικοί υπάλληλοι του «Κόκκινου», όπως επίσης και οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στην «Αυγή» και το site της, θα «μετράμε» τέσσερις μήνες απλήρωτων δεδουλευμένων (Μάρτιος, Απρίλιος, μισός Αύγουστος, Σεπτέμβριος, μισός Οκτώβριος). Με άλλα λόγια, θα καταρριφθεί κάθε «ρεκόρ» εργοδοτικής ασυνέπειας απέναντί μας.

Φαίνεται πως κάποιοι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ νομίζουν ότι είμαστε «χομπίστες» κι όχι εργαζόμενοι, που ζούμε από τη δουλειά μας. Ας επανέλθουν το συντομότερο δυνατόν στην πραγματικότητα. Και για να την κατανοήσουν καλύτερα, σπεύδουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.

Πρώτον: Θα ματαιοπονήσουν, εάν μας ζητήσουν και πάλι να περιμένουμε μέχρι να περάσει το κόμμα κάποιον «κάβο». Πρώτα ακούσαμε: «Να εκλεγεί ηγεσία και μετά θα δούμε - θα στρώσουν τα πράγματα». Μετά κληθήκαμε να περιμένουμε το Συνέδριο. Ας μην μας ζητήσει κανείς τώρα να δώσουμε νέα πίστωση χρόνου, ίσως επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «ψάχνεται», εν μέσω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Κι εμείς «ψαχνόμαστε» για να δούμε πώς θα συντηρήσουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας, αλλά η εργοδοτική συμπεριφορά δεν μας επιτρέπει να βρούμε λύσεις. Υπομονή κάναμε, πίστωση χρόνου δώσαμε, κινητοποιήσεις σταματήσαμε - και πού φθάσαμε; Να πλησιάζουν τα απλήρωτα δεδουλευμένα μας στο ένα τρίτο ολόκληρου έτους. Ως εδώ και μη παρέκει!

Δεύτερον: Λυπούμαστε, αλλά αδυνατούμε να παρηγορηθούμε στη σκέψη ότι η εργοδοτική – μισθοδοτική ασυνέπεια απέναντί μας δεν… κάλπασε, από το τέλος του 2024, με τους ρυθμούς που είχε «προλάβει» να καθιερώσει η περίοδος Κασσελάκη. Δηλαδή, ποιο είναι το «δια ταύτα» τέτοιων επισημάνσεων; Ότι θα έπρεπε να πούμε «πάλι καλά», επειδή σήμερα πλησιάζουμε τους τέσσερις κι όχι τους έξι ή τους επτά ανεξόφλητους μήνες;

Τρίτον: Ας γνωρίζουν οι πάντες ότι η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δεν θα προκαλέσει τη διχόνοια ανάμεσα στους εργαζόμενους του σταθμού. Δεν πρόκειται να στραφούν οι «περισσότερο απλήρωτοι» (εν προκειμένω εμείς - οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί και διοικητικοί εργαζόμενοι) εναντίον των «λιγότερο απλήρωτων» συναδέλφων τεχνικών.

Ούτε, φυσικά, θα ευχόμασταν να βρίσκονται στη δεινή οικονομική θέση μας οι (εκτός ΜΜΕ) εργαζόμενοι του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, που - ορθώς, ορθότατα- λαμβάνουν κανονικότατα τα δεδουλευμένα τους, χωρίς να εξαρτάται η ζωή τους από τα διάφορα «κάντε υπομονή» ή «να δούμε πότε θα εκταμιευτεί η δόση της κρατικής επιχορήγησης». Ζητάμε ισότιμη μεταχείριση, όχι «μοιρασιά» του προβλήματός μας με άλλους εργαζόμενους. Έχουμε όμως κάθε δικαίωμα να επισημαίνουμε τι δείχνουν τα διαφορετικά «μέτρα και σταθμά»: Πως εδώ υφίσταται ένα σοβαρό θέμα απροθυμίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους στα ΜΜΕ του.

Τέταρτον: Σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας διατυπώσαμε (και άλλα) σαφή ερωτήματα, όπως πχ πώς γίνεται να αυξάνονται τα προς εμάς χρωστούμενα σε μια μακρά περίοδο, κατά την οποία έχουν λιγοστέψει οι εργαζόμενοι στον σταθμό. Μήπως θα μπορούσαμε ν’ ακούσουμε κάποιες απαντήσεις από τον οικονομικό υπεύθυνο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, κ. Μαυροκεφαλίδη;

Βάσει των παραπάνω, αποφασίζουμε:

(Α) Ζητάμε την καταβολή τουλάχιστον δυο μισθών, έως τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025. Αφήνουμε, έτσι, περιθώριο μερικών ημερών στην εργοδοσία να πράξει ό,τι όφειλε προ πολλού να έχει κάνει. Εάν δεν καταβληθούν δυο μισθοί ως τη Δευτέρα, θα προχωρήσουμε σε 48ωρη απεργία, την Τρίτη (14/10) και Τετάρτη (15/10). Επιφυλασσόμαστε για νέες κινητοποιήσεις, καθώς και σε κινήσεις για την ευρεία δημοσιοποίηση της κατάστασης, εάν συνεχιστεί αυτή η άτυπη, διαρκής… «στάση μισθοδοσίας», σε βάρος μας.

(Β) Η ανακοίνωση αυτή θα διαβάζεται «στον αέρα» από δημοσιογράφους – παραγωγούς του σταθμού.

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025»