Έρχεται 48ώρη απεργία στα Ταξί: Οι ημερομηνίες που «τραβούν» χειρόφρενο

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Αττικής, μίλησε σήμερα (1/9) στον ραδιοφωνικό σταθμό των «Παραπολιτικών» προαναγγέλλοντας νέα απεργία στα ταξί μέσα στον Σεπτέμβριο.
«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, θα είναι στις 9 και 10 του μηνός. Μετά θα έχουμε και συνέλευση και αν δεν υποχωρήσει να πάρει την ΚΥΑ πίσω θα πάμε και για διαρκείας» είπε ο κ. Λυμπερόπουλος για την απεργία στα ταξί.
«Αν δεν πετύχουμε να πάρει την ΚΥΑ πίσω τότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος, τελειώνει» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής σχετικά με την ΚΥΑ, που «δίνει» το μεταφορικό έργο του ταξί στα βαν.
