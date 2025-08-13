Έρχεται «εφιαλτικό» 48ωρο ανέμων: Πότε εξασθενούν σύμφωνα με τον Κολυδά

Με τις φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο να μαίνονται, η προσδοκία κατοίκων και πυροσβεστών είναι κοπάσουν οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο φαίνεται πως τα Μελτέμια είναι ακόμα εδώ.

Κάπως θα εξασθενίσουν την Πέμπτη (14/8) αλλά Παρασκευή και Σάββατο (15 και 16/8) θα υπάρξει ξανά επιδείνωση, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων την Πέμπτη και νέα ενίσχυση από το απόγευμα της Παρασκευής όπου τοπικά το μελτέμι στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ και θα διατηρηθεί ενισχυμένο και το Σάββατο».

