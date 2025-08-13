Μενού

Έρχεται «εφιαλτικό» 48ωρο ανέμων: Πότε εξασθενούν σύμφωνα με τον Κολυδά

Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά για τους «δαιμονισμένους» ανέμους.

Reader symbol
Newsroom
Επιδεινωμένος καιρός με ανέμους
Στιγμιότυπο από θυελλώδεις ανέμους | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Με τις φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο να μαίνονται, η προσδοκία κατοίκων και πυροσβεστών είναι κοπάσουν οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο φαίνεται πως τα Μελτέμια είναι ακόμα εδώ.

Κάπως θα εξασθενίσουν την Πέμπτη (14/8) αλλά Παρασκευή και Σάββατο (15 και 16/8) θα υπάρξει ξανά επιδείνωση, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: 

«Πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων την Πέμπτη και νέα ενίσχυση από το απόγευμα της Παρασκευής όπου τοπικά το μελτέμι στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ και θα διατηρηθεί ενισχυμένο και το Σάββατο».


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ