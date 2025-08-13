Σε πύρινο κλοιό Πάτρα, Χίος, Φιλιππιάδα: Εκτός ελέγχου τα μέτωπα - Καίγονται σπίτια, οικισμοί

Σε έναν πύρινο κλοιό βρίσκεται παγιδευμένη η Πάτρα, με τη μεγάλη φωτιά που καίει για δεύτερη ημέρα στην Αχαΐα να μη δίνει σημάδια υποχώρησης, τουλάχιστον όχι πριν φτάσει στη θάλασσα.

Όπως τονίζει ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αποστόλης Αγγελής, προειδοποιώντας πως οι φλόγες πλησιάζουν το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Διαβάστε ακόμα: Ήπειρος: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για εμπρησμούς

Το κύριο μέτωπο εκτείνεται, όπως ενημερώνει ο ίδιος από τα Μποζαΐτικα μέχρι και το ανατολικό διαμέρισμα, με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους ίδιους τους κατοίκους να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

«Θα καεί η Πάτρα»: Κραυγή αγωνίας για τη φωτιά

«Η κατάσταση είναι τραγική» περιγράφει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο.

Υπογραμμίζει πως, η ενίσχυση των εναέριων μέσων είναι επιτακτική για την κατάσβεση, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες που φτάνουν από τα 10 έως και τα 20 μέτρα.

«Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ)» σημειώνει για να εξηγήσει πως ήταν πολύ λίγα τα πτητικά μέσα που έσπευσαν για να επιχειρήσουν στην περιοχή. «Αυτή η φωτιά έκαψε τον μισό Νομό Αχαΐας και τελικά έσβησε στη θάλασσα» όπως επισημαίνει, ενώ βγάζει κραυγή αγωνίας πως «θα καεί η Πάτρα».

Μέχρι στιγμής, αναφέρει πως έχουν καεί σπίτια σε πολλούς οικισμούς, χωρίς ακόμη να είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Το πρώτο που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή και φυσικά οι περιουσίες των ανθρώπων και το περιβάλλον» τονίζει. Οι πολίτες που εκκένωσαν φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε δύο σχολεία, δύο δηματικά διαμερίσματα, τον ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου, ενώ υπάρχει επίσης πρόβλεψη για νερά και φαγητό.

Φωτιά στην Πάτρα: Οι χώροι διαμονής και τροφίμων για τους πυρόπληκτους

Συνεχείς είναι οι ανακοινώσεις του Δήμου Πατρέων, με τις οποίες ενημερώνει, αλλά και επικαιροποιεί την πληροφόρηση για τη στήριξη των πυρόπληκτων.

Διαβάστε ακόμα: Καταγγελία για τη φωτιά στην Πάτρα: «Άτομο πετούσε drone δίπλα από τα Canadair»

Με νέα ανακοίνωσή του αναφέρει: «Για την εξυπηρέτηση των πρώτων άμεσων αναγκών των δημοτών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που καίνε ακόμη στην περιοχή, ο Δήμος Πατρέων έχει θέσει σε λειτουργία τον Δημοτικό Ξενώνα για την φιλοξενία των κατοίκων που έχουν ανάγκη.

Βίντεο με τα καμένα αυτοκίνητα στη μάντρα του ΟΔΔΥ στα Στεναΐτικα από το Orange Press Agency:

Στον Ξενώνα, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γούναρη και Μπουκαούρη 100, υπάρχει η δυνατότητα πλήρους φιλοξενίας, σίτισης και διαμονής.

Η επικοινωνία με τον Ξενώνα γίνεται στα τηλέφωνα:2614 400648 – 2614 400642.

Στο Ανατολικό και στο Νότιο Διαμερίσματα συγκεντρώνονται επίσης νερά και τρόφιμα για τους κατοίκους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, οι πρόεδροι των κοινοτήτων των Βραχνεΐκων, Τσουκαλεϊκών, Καμινίων και Θεριανού διανέμουν εμφιαλωμένα νερά στις Τοπικές Κοινότητες, ενώ νερά θα παραδοθούν στους πυροσβέστες και όσους βοηθούν στην κατάσβεση.

Φωτιά σε Πρέβεζα: Μάχη σε δύο μέτωπα – «Μπαράζ» από το 112 για εκκενώσεις

Σε δύο μέτωπα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα. Με το πρώτο φως άρχισαν να πετούν εναέρια μέσα και να κάνουν ρίψεις νερού την ώρα που στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα.

Αργά το μεσημέρι, οι αρχές προχωρούν σε προληπτική εκκένωση οικισμών, ενώ ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης, έχει ζητήσει να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Παλαιά_Φιλιππιάδα & #Νέα_Φιλιππιάδα #Πρέβεζας απομακρυνθείτε μέσω γέφυρας Καλογήρου προς #Άρτα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Απανωτά μηνύματα 112 έχουν σταλεί για εκκενώσεις των οικισμών της Παλαιάς και Νέας Φιλιππιάδας προς Άρτα, των περιοχών Κλεισούρα, Δρυμώνας, Άνω Δρυμώνας και Βαθύ προς Ιωάννινα.

Επίσης στάλθηκαν 112 για Γοργόμυλο, Νέο Γοργόμυλο, Βαθύ και Τσαγκαρόπουλο καλώντας σε εκκένωση προς Πέντε Πηγάδια και για όσους βρίσκονται στο Γυμνότοπο να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα.

Χίος: Στοίχημα να μην περάσει η φωτιά στα Χάλανδρα

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Χίο, σε δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ. Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης το μεσημέρι της Τετάρτης επικεντρώνεται στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μην φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα, με την κατάσταση να παραμένει δύσκολη.

Tο πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο, που είναι και το πιο δύσκολο, πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Στο πιο σοβαρό μέτωπο στην περιοχή Σπαρτούντα προς Χάλανδρα, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με πεζοπόρα τμήματα και εθελοντικές ομάδες προσπαθούν να κρατήσουν τη φωτιά να μην περάσει το δρόμο μετά το χωριό Φυτά. Από τις 8.45 περίπου επιχειρούν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Φωτιά στην Ηλεία στο Καπελέτο - Μήνυμα του 112

Μέτωπο φωτιάς ξέσπασε και στην Ηλεία. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καπελέτο.

Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔ, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Μήνυμα του 112 καλεί όσους είναι στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.