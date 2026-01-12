Έρχεται «πολικό ψύχος» και χιόνια: Πού έχει θερμοκρασίες υπό το 0 - Πότε θα «εκτοξευτούν» στους 15 βαθμούς

Παγετό και «κλίμα ψύχους» θα εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα από σήμερα το βράδυ (12/1) με τη θερμοκρασία να έχει πέσει ήδη στους 3 βαθμούς κελσίου στην Αττική.

Στα ορεινά η θερμοκρασία μάλιστα έγραψε βαθούς υπό του μηδενός, Στο Σελί -14 βαθμούς Κελσίου, στο Βλάστη Κοζάνης - 11.2 βαθμούς, στη Κλεισούρα Καστοριάς - 10.7, στο Οχυρό Νευροκοπίου - 10.3, στο Περιβόλι Γρεβενώβ - και στον Επτάλοφο στο Κιλκίς - 8. βαθμοί κελσίου.

Σύμφωνα με τν μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη αύριο το πρωί θα συνεχιστούν βροχοπτώσεις στις Ανατολικές Κικλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ενώ αναμένονται και χιόνια στα ορεινά.

Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ήδη από τις πρωινές ώρες θα σταματήσει το έντονο κύμα ψύχους. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και θα έχουμε ηλιοφάνεια.

Πρόγνωση Τσατραφύλλια: «Θερμοκρασιακό ασανσέρ» το επόμενο διάστημα

Τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Τσατραφύλιας ο οποίος κάνει λόγο για 24ωρο «ολικό παγετό», ειδικότερα στη Βόρεια Ελάδα.

Ενδεικτικά (13/1) οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι:

-12, - 13 στη Δυτική Μακεδονία

- 4 στα βόρεια της Θεσσαλονίκης

-2 στα βόρεια προάστια της Αττικής

- 5 στην Αιτωλοακαρνανία

- 4 στην Αλεξανδρούπολη

5 στο Ηράκλειο

Ωστόσο, ο μετεωρολόγος χαρακτηρίζει το επόμενο διάστημα «θερμοκρασιακό ασανσέρ» καθώς οι θερμοκρασίες από πολύ χαμηλές τιμές θα εκτοξευτούν στους 15 βαθμούς Κελσίου από την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.



