Ετοιμάζονται να κλείσουν τις εθνικές οδούς οι αγρότες: Πού έχουν προαναγγείλει μπλόκα

Μαζικές κινητοποιήσεις προαναγγέλλουν για το επόμενο διάστημα οι αγρότες από την Κρήτη έως τον Έβρο, έχοντας ήδη πάρει θέση ήδη σε κεντρικά σημεία για τα μπλόκα που έχουν προαναγγείλει.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των οφειλόμενων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

Στον κόμβο της Νίκαιας αναμένεται το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) να παραταχθούν τα τρακτέρ από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και σύμφωνα με τον πρόεδρο Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, έχουν σκοπό να βγουν στην Εθνική Οδό και να την καταλάβουν.

Πού θα συγκεντρωθούν οι αγρότες

Ο Δεκέμβριος, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αναμένεται να είναι ο κατ’ εξοχήν μήνας πληρωμών για τους αγρότες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η προκαταβολή είναι μικρότερη κατά 25% σε σχέση με πέρυσι, γιατί υπολογίστηκε με βάση τα πραγματικά δεδομένα των αγροτών, ενώ πάνω από 44.000 παραγωγοί εξαιρέθηκαν της πληρωμής, είτε γιατί δεν κρίθηκαν επιλέξιμα τα αγροτεμάχια που δήλωσαν, είτε γιατί υπήρχαν αναντιστοιχίες με την ταυτότητα των ακινήτων, είτε γιατί οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν κάλυπταν το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων.

Από τη Δευτέρα (01/12) πάντως, θα μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους οι παραγωγοί, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν έντονη κριτική για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων και το ύψος τους.

Δύο μπλόκα αναμένεται να στηθούν στη Θεσσαλία, το ένα στον κόμβο της Νίκαιας όπου θα συγκεντρωθούν αγρότες από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά, τα Φάρσαλα αλλά και τη Μαγνησία και το δεύτερο στον Ε65 από τους αγρότες της Καρδίτσας.