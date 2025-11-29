Σε στάση εργασίας οι δάσκαλοι από 1 έως 23 Δεκεμβρίου: Η ανακοίνωση ΔΟΕ για τις υπερωρίες

Με απόφασή του το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και με διεκδικητική αιχμή «Για τα μεγάλα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να “καλυφθούν” με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών», οι δάσκαλοι κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις όλο το μήνα Δεκέμβριο.
Συγκεκριμένα ανακοίνωσε πως «αποφασίζει την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 1/12/2025 έως τις 23/12/2025 για όλους/ες τους/τις συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη».
