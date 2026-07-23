Η κάμερα του «Κοινωνία, Ώρα Mega» βρέθηκε και σήμερα (23/7) στο λιμάνι του Πειραιά έξω από το πλοίο της γραμμής Πειραιάς - Πάρος - Νάξος - Ίος - Σαντορίνη την ώρα που επιβιβάζονταν οι επιβάτες και η ρεπόρτερ της εκπομπής, Βίκη Κατσανάκη προσπάθησε να κάνει ένα γκάλοπ για να δει ποιο νησί επιλέγου οι περισσότεροι, την Πάρο ή τη Νάξο.

Διαβάστε επίσης - «Θα με παρατούσες έτσι για τη Λιόλιου;» - Τα πιο επικά πειράγματα μεταξύ Βούλγαρη και Χασαπόπουλου

Και εκεί που όλα έδειχναν σήμερα πως η Νάξος κέρδιζε, ήρθε μια παρέα 18χρονων ταξιδιωτών να σβήσουν τον ανταγωνισμό, λέγοντας «Πάμε Πάρο να κάνουμε χαμούλη».

Η ρεπόρτερ του Κοινωνία, Ώρα Mega θέλησε να μάθει περισσότερα και η απάντηση που πήρε ήταν «Μπορείτε να καταλάβετε», ενώ η Βελίκα Κραβάλτσιου σχολίασε από το στούντιο με χιούμορ «Δεν ξέρει το κορίτσι από χαμούληδες».

Από πλευράς του ο Νικήτας Κορωνάκης σχολίασε επίσης με αφορμή την ατάκα περί χαμούλη «με άγριες διαθέσεις», ενώ η Βίκη Κατσανάκη είπε: «Ειμαι άμαθη εγώ, τώρα θα μου τα μάθουν τα παιδιά, τι εννοούμε λέγοντας χαμούλη» προτού ο ένας από τους δύο νεαρούς στείλει αδιάβαστη και εκείνη και τους παρουσιαστές του Κοινωνία, Ώρα Mega λέγοντας πως αν και σήμερα βγαίνουν οι βάσεις, εκείνος δεν πρόκειται να τις δει παρά μόνο όταν επιστρέψει από τις διακοπές του, πέντε ημέρες μετά!

Τον θαυμάζουμε και εμείς με τη σειράς μας που μπορεί να κρατηθεί τόσες ημέρες και μπορείτε να δείτε το απόσπασμα στο περίπου δεύτερο λεπτό του βίντεο που ακολουθεί.

«Ποιοι είναι στο στούντιο;... εγώ την κυρία Ανθή ήθελα»

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι χθες (22/7) και σήμερα (23/7) το ρεπορτάζ του Κοινωνία, Ώρα Mega έχει βγάλει λαβράκι «δύο στα δύο» αφού και χθες Τετάρτη (22/7) ένας άλλος νεαρός ταξιδιώτης είχε δηλώσει πως πάει με την παρέα του στην Πάρο να κάνουν χαμό, ενώ στη συνέχεια έπιασε απροετοίμαστους τους παρουσιαστές της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής όταν είχε αναζητήσει την... Ανθή Βούλγαρη.

«Πάμε να κάνουμε χαμό στην Πάρο. Χαλάρωση, να ξεσαλώσουμε να βρούμε και άτομα του αντίθετου φύλου», είχε δηλώσει ο νεαρός ταξιδιώτης προτού ρωτήσει: «Στο στούντιο ποιοι είναι; Η Ανθή Βούλγαρη;»

Όταν η ρεπόρτερ της εκπομπής του απάντησε «η Βελίκα Καραβάλτσιου και ο Νικήτας Κορωνάκης», εκείνος «απογοητεύτηκε» και είπε: «Εγώ την κυρία Ανθή ήθελα πάντως».

«Από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη», απάντησαν η Βελίκα Καρβάλτσιου και ο Νικήτας Κορωνάκης, ενώ είχαν ξεσπάσει σε γέλια.