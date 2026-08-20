Eurostat: Από τους ουραγούς στις δαπάνες για την Παιδεία η Ελλάδα - Στα ίδια επίπεδα με την Τουρκία

Αποκαρδιωτικά είναι τα τελευταία δεδομένα της Eurostat για την πορεία που έχει πάρει η Παιδεία στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας βρίσκεται δεύτερη από το τέλος στις δαπάνες για την εκπαίδευση στην ΕΕ.

Το 2023, οι δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία (από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση) στην ΕΕ αντιπροσώπευαν το 4,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της.

Δαπάνες για την Παιδεία από τα κράτη της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ | Eurostat

Σε σύγκριση με το 2022, το ποσοστό αυτό δεν άλλαξε. Ωστόσο, αντιπροσωπεύει μια μικρή μείωση 0,3 ποσοστιαίων μονάδων από το 2020 (5,0%), το έτος με το υψηλότερο επίπεδο δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 2012.

Πιάνει «πάτο» στην Παιδεία η Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο επίπεδο δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση σε σχέση με το ΑΕΠ παρατηρήθηκε στη Σουηδία (6,8%), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (6,3%) και το Βέλγιο (6,2%). Τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στη Ρουμανία (3,0%), την Ελλάδα (3,3%) και τη Μάλτα (3,4%).

Ενδεικτικά, το ποσοστό των δαπανών επί του ΑΕΠ για την Παιδεία στην Ελλάδα (3,3%) ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό της Τουρκίας (3,2%), που συμπεριλήφθηκε ως χώρα αναφοράς, και 1,4% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ελλάδα - «Απόν» το κράτος από τις δαπάνες για την Παιδεία

Οι χαμηλές δαπάνες για την Παιδεία είναι η πιο προφανής, αλλά όχι η μοναδική έκφανση του προβλήματος. Ένας ακόμα παράγοντας που αποτυπώνουν τα δεδομένα είανι η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε κυβέρνησης στις δαπάνες για την Παιδεία.

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Για το 2023, η ελληνική κυβέρνηση σημείωσε το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δαπάνες στην ΕΕ (64%), με το μεγαλύτερο να σημειώνεται στο Λουξεμβούργο (94,8%).

Ακόμα, το μερίδιο των μη εκπαιδευτικών ιδιωτικών πηγών, δηλαδή το ποσοστό των δαπανών που αναγκάζονται να καλύπτουν τα νοικοκυριά ή άλλοι ιδιωτικοί φορείς ήταν από τα πιο υψηλά στην Κύπρο (27,1%) και την Ελλάδα (28,3%).

Το μερίδιο των δαπανών για την εκπαίδευση που προήλθε από μη εγχώριες πηγές ήταν 10,1% στην Ελλάδα, 8,7% στη Σλοβακία, 8,3% στην Εσθονία και 7,7% στην Κροατία (στοιχεία 2022). Σε άλλα κράτη το μερίδιό αυτό ανερχόταν το πολύ σε 6,7% και συχνά 1,5% ή χαμηλότερο.