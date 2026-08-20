«Σίγησαν» οι παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ: Σοβαρή καταγγελία των εργαζομένων για τη διοίκηση του ΕΟΠΑΕ

Ένα ακόμα κεφάλαιο προστίθεται στον κατακερματισμό της απεξάρτησης στην Ελλάδα, καθώς ο ΕΟΠΑΕ, ο οργανισμός που ήρθε να απορροφήσει όλες τις δομές της, μαζί και του ΚΕΘΕΑ, κατάργησε οριζόντια έναν σημαντικό κλάδο τους, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του οργανισμού.

Οι εργαζόμενοι του νέου υπερσυγκεντρωτικού φορέα καταγγέλλουν συγκεκριμένα, πως «Ένα ακόμα «έγκλημα» του ΕΟΠΑΕ, που δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό, είναι το λουκέτο στις παραγωγικές μονάδες που λειτουργούσαν στον χώρο της απεξάρτησης.

Στον ευρύτερο χώρο της Θεραπευτικής Κοινότητας ΙΘΑΚΗ του ΚΕΘΕΑ, στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, λειτουργούσαν με επιτυχία επί σχεδόν 4 δεκαετίες οι παραγωγικές μονάδες: ξυλουργείο, αγρόκτημα, εργαστήριο κεραμικής, όπως και η επαγγελματική εκτυπωτική μονάδα ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ».

ΕΟΠΑΕ: «Σίγησαν» οι παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ

Στην ανακποίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ προσθέτει: «Όταν τον Φεβρουάριο του 2025 ιδρύθηκε ο ΕΟΠΑΕ, δήθεν για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και να μπει τάξη στον χώρο της απεξάρτησης, έκλεισε τις Παραγωγικές Μονάδες.

Εδώ και ενάμιση χρόνο, τα μηχανήματα σίγησαν, η γη και οι εγκαταστάσεις εγκαταλείφθηκαν, οι εργαζόμενοι με επαγγελματική εξειδίκευση απαξιώθηκαν πλήρως και κάποιοι από τους υπόλοιπους μετακινήθηκαν σε άλλες Μονάδες.

Οι Παραγωγικές Μονάδες απασχολούσαν για δεκαετίες μόνιμο προσωπικό και στόχευαν στην ενίσχυση της αυτοχρηματοδότησης του ΚΕΘΕΑ και την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στους ανθρώπους που βρίσκονταν στη φάση της Επανένταξης.

Συνέβαλλαν επίσης στην οργάνωση δημιουργικών δραστηριοτήτων για τα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας και υλοποιούσαν ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το Εργαστήρι κεραμικής και γυαλιού κάλυπτε τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ σε κεραμικά, αναλάμβανε παραγγελίες τρίτων, διοργάνωνε αλλά και συμμετείχε σε διάφορες εκθέσεις.

κάλυπτε τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ σε κεραμικά, αναλάμβανε παραγγελίες τρίτων, διοργάνωνε αλλά και συμμετείχε σε διάφορες εκθέσεις. Το Αγρόκτημα , με έκταση 130 στρέμματα, κάλυπτε κυρίως τις ανάγκες της Θεραπευτικής Κοινότητας και του Ξενώνα κοινωνικής επανένταξης. Τα προϊόντα του πιστοποιούνταν από το 2008 ως προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, ενώ επί πολλά χρόνια βρίσκονταν και στα ράφια καταστημάτων.

, με έκταση 130 στρέμματα, κάλυπτε κυρίως τις ανάγκες της Θεραπευτικής Κοινότητας και του Ξενώνα κοινωνικής επανένταξης. Τα προϊόντα του πιστοποιούνταν από το 2008 ως προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, ενώ επί πολλά χρόνια βρίσκονταν και στα ράφια καταστημάτων. Το Ξυλουργείο αποτελούσε μια μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό και μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, που κάλυπτε τις ανάγκες του Οργανισμού σε έπιπλα και προϊόντα ξύλου, διαθέτοντας παράλληλα μέρος της παραγωγής στην αγορά.

αποτελούσε μια μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό και μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, που κάλυπτε τις ανάγκες του Οργανισμού σε έπιπλα και προϊόντα ξύλου, διαθέτοντας παράλληλα μέρος της παραγωγής στην αγορά. Η Μονάδα γραφικών τεχνών ΣΧΗΜΑ+XΡΩΜΑ, με αντικείμενο το σχεδιασμό και την παραγωγή εντύπων κάθε είδους, λειτουργούσε σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού με επαγγελματικέςπροδιαγραφές, ήταν παραγωγικά καθετοποιημένη, πρωτοπόρα στην παραγωγική φιλοσοφία της και πιστοποιημένη με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το 1/4 των εργαζομένων ήταν απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων και είχαν ειδικευτεί σε εργασίες που απαιτούν ακρίβεια και υπευθυνότητα.

Μέλη της κοινωνικής επανένταξης μπορούσαν να μαθητεύσουν για διάστημα έως και 8 μηνών, κατά το οποίο ασφαλίζονταν και αμείβονταν, έχοντας τη δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Το αξιοζήλευτο πελατολόγιο της Μονάδας ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ περιελάμβανε δημιουργικά γραφεία, εκδότες, οργανισμούς, εταιρίες, ιδρύματα, μουσεία, ακόμα και τη Βουλή των Ελλήνων, που με την παραγωγή των εντύπων τους συνέβαλαν στο έργο της απεξάρτησης.

Όλα αυτά εγκαταλείφθηκαν. Η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ και το υπουργείο Υγείας που εποπτεύει τον Οργανισμό, δεν έχουν προβεί σε καμιά επίσημη ενημέρωση. Ο προσωρινός (εδώ και ενάμιση χρόνο) πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ κος Αθανάσιος Θεοχάρης δεν έχει απαντήσει:

Γιατί καταστρέφονται από την αχρησία εγκαταστάσεις και μηχανήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα από παραγωγικές εργασίες; Γιατί το προσωπικό των Μονάδων δεν αξιοποιείται και παραμένει αδρανές, χωρίς κι αυτό να παίρνει απαντήσεις, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία, δυνατότητες και διάθεση να προσφέρει; Γιατί ανατίθενται σε ιδιώτες, προμήθειες και υπηρεσίες αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που θα μπορούσαν να καλύπτονται άριστα από τις παραγωγικές μονάδες του Οργανισμού; Γιατί χάνονται πολύτιμες θέσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των μελών της κοινωνικής επανένταξης;

Ο ΕΟΠΑΕ απαξιώνει ανθρώπους, εγκαταστάσεις, διαδικασίες, εργαζόμενους και λήπτες υπηρεσιών. Διαλύει το δημόσιο σύστημα απεξάρτησης και κατασπαταλά ένα κοινωνικό κεφάλαιο που είχε συσσωρευτεί με προσπάθειες και κόπους δεκαετιών.

Πρόκειται για σκάνδαλο με μεγάλες κοινωνικές συνέπειες, που πρέπει να το σταματήσουμε», καταλήγει η ανακοίνωση.