Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της στο Βερολίνο

Νέα στοιχεία για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας. Μετά την επιβεβαίωση ότι ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία, γίνεται γνωστό πως εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της τηλέφωνο, στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το dikastiko.gr, το κινητό της τηλέφωνο έδωσε στίγμα στο Βερολίνο στις 9 Φεβρουαρίου 2026 και το στοιχείο εντοπίστηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας που είχε υπογραφεί από Έλληνα εισαγγελέα και ενεργοποιήθηκε μέσω των γερμανικών Αρχών.

Από τα έως τώρα δεδομένα προκύπτει πως το τηλέφωνο ναι μεν χρησιμοποιείται από γυναίκα, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το έχει η 16χρονη.

Από πλευράς Γερμανίας, η υπόθεση πλέον αντιμετωπίζεται ως εξαφάνιση και υπόθεση αγνοούμενου προσώπου, ενώ η Eurojust προγραμμάτισε τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών Ελλάδας και Γερμανίας, με εκπροσώπους από την Πάτρα να συμμετέχουν εκ μέρους της ελληνικής πλευράς.

Για την υπόθεσή της έχει ενεργοποιηθεί το AMBER ALERT, ενώ έχουν εκδοθεί επίσημες ανακοινώσεις από την οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τη γερμανική «Vermisste Kinder».

Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ανήλικης είχε ταξιδέψει εκτάκτως στη Γερμανία, για λόγους που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, και δεν έχει επιστρέψει.