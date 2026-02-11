Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Γιατί οι αρχές ζήτησαν δείγμα DNA από τους γονείς

Η κίνηση των γερμανικών Αρχών να ζητήσουν δείγμα DNA από τους γονείς της 16χρονης Λόρας δείχνει πως έχουν ενταθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης που αγνοείται εδώ και έναν μήνα. Ο πατέρας της βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, ενώ το γεγονός ότι οι αρχές ζήτησαν DNA και από τη μητέρα δημιούργησε ερωτηματικά γύρω από το αν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο.

Γιατί οι αρχές ζητούν DNA και από τους δύο γονείς

«Όταν πάμε να κάνουμε ταυτοποίηση ενός ατόμου μέσω συγγενών είθισται να παίρνουμε το DNA και από τους δύο γονείς για ευνόητους λόγους», ανέφερε στην εκπομπή Live News ο γενετιστής Γιώργος Φιτσιάλος.

Όπως εξήγησε το DNA χρησιμεύει σε τρία πράγματα:

στην ταυτοποίηση κάποιας σορού αν βρεθεί

για να ταυτοποιηθεί με κάποιο ορφανά γενετικά προφίλ που ενδεχομένως έχουν βρεθεί από τις έρευνες

για τις μελλοντικές έρευνες

«Δεν ζητάμε για πλάκα το γενετικό υλικό, όμως έχει ξεκινήσει ένας κύκλος ερευνών σοβαρών και είναι καλό να υπάρχει η πρώτη ύλη ώστε να τα πρώτα ευρήματα να μην χάνεται χρόνος», πρόσθεσε στη συνέχεια.