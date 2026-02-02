Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Missing alert και στη Γερμανία - Πώς μπορεί να ταξίδεψε

Κορυφώνεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα, η οποία παραμένει αγνοουμένη, με την έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη, αλλά με λιγοστές πληροφορίες για το πού μπορεί να βρίσκεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η ανήλικη να ταξίδεψε στη Γερμανία και ειδικότερα στη Φρανκφούρτη, με αεροπορικό εισιτήριο που έβγαλε στο κέντρο της Αθήνας στις 8 Ιανουάριου. Τότε, είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Η νεαρή είναι σε ηλικία που μπορεί να ταξιδέψει χωρίς συνοδό, μόνο να δείξει ένα αποδεικτικό του διαβατηρίου ενός γονέα. Υπενθυμίζεται ότι είχε βγάλει φωτοτυπία του διαβατηρίου της μητέρας κάτι που δημιουργεί υποψίες ότι γνώριζε καλά αυτή τη δυνατότητα.

Ο έλεγχος στις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου κρατά υλικό 10 ημερών και δεν έχει δώσει κανένα στοιχείο για το εάν τελικά επιβιβάστηκε στην πτήση η 16χρονη.

Κατά την ίδια πηγή, για τον εντοπισμό της υπάρχει αναζήτηση και στη Γερμανία, σε αρκετές πόλεις, με τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο μέχρι και αυτή τη στιγμή εάν τελικά έφυγε από την Ελλάδα ή όχι.