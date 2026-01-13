Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης από την Πάτρα. Οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σημαντικές πληροφορίες δίνει ο οδηγός ταξί που μετέφερε το κορίτσι από την Πάτρα στην Αθήνα. «Την πήρα από την Πάτρα και την έφτασα μέχρι την Αθήνα, στην περιοχή του Ζωγράφου (σ.σ. εκεί όπου βρέθηκε η τσάντα της)».

Ο οδηγός ταξί διαψεύδει ότι την άφησε στο Μέγαρο Μουσικής ή ότι του ζήτησε κάτι τέτοιο. Ερωτηθείς εάν μίλησε στο τηλέφωνο με κάποιον απάντησε αρνητικά και τόνισε ότι δεν αντάλλαξαν καμία κουβέντα πέρα από όταν την ρώτησε την διεύθυνση όπου πρέπει να την αφήσει.

Σχετικά με την ηλικία της ο οδηγός ταξί δήλωσε ότι πίστευε ότι είναι φοιτήτρια και δεν κατάλαβε ότι είναι κάτω των 18 ετών. «Νόμιζα ότι είναι φοιτήτρια. Είναι φοιτητική πόλη η Πάτρα και υπέθεσα ότι θα πήγαινε για να ταξιδέψει με το αεροπλάνο».

Ο οδηγός ταξί στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν η κοπέλα μιλούσε σπαστά ελληνικά λέγοντας ότι «δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε ούτε για την διεύθυνση που θα την αφήσω».

Ερωτηθείς εάν η κοπέλα ήταν ανήσυχη απάντησε ότι δεν αντιλήφθηκε κάτι τέτοιο και πρόσθεσε «από την ώρα που μπήκε στο αμάξι, μέχρι να φτάσουμε στα διόδια της Ελευσίνας βαφόταν, 1,5 ώρα σίγουρα».

«Μου φάνηκε για Makeup Artist» συμπλήρωσε.