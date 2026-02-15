Εξαφάνιση Λόρας: Διαφορετική προσέγγιση από ελληνικές και γερμανικές αρχές – Τη Δευτέρα η τηλεδιάσκεψη

Ελληνικές και γερμανικές Αρχές θα συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη αύριο, με σκοπό την επίλυση του αδιεξόδου στις έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.

Μετά τον εντοπισμό στίγματος από το κινητό της Λόρας στo Βρεολίνο, εξετάζεται αν το κινητό εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της η ανήλικη ή αν έχει πουληθεί ή δοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, η συσκευή είναι η ίδια με αυτή που είχε η 16χρονη ήδη από την Πάτρα, και το στίγμα που εντοπίστηκε μόλις εχθές (14/2), 36 ημέρες μετά την εξαφάνισή της, διήρκησε μόλις μερικά δευτερόλεπτα.

Όπως μεταφέρει το Mega, την εντολή για να μην παρακολουθηθεί περαιτέρω η δραστηριότητα της ανήλικης, με φόντο το σήμα στο κινητό, έδωσε ο Γερμανός εισαγγελέας διότι η υπόθεση της δεν θεωρείται αρπαγή αλλά εξαφάνιση. Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, οι αρχές θεωρούν το συμβάν της Λόρας ως «αρπαγή», διαφωνώντας με τη γραμμή της Γερμανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αυριανή συνάντηση προγραμματίστηκε μετά από έντονες πιέσεις και ανάγκη για συντονισμό των προσπαθειών.

