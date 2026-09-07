Εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Βρέθηκε το διαβατήριό της - Νέα ερωτηματικά από τις έρευνες στην Αθήνα

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου, καθώς βρέθηκε το διαβατήριό της κομματιασμένο σε λωρίδες και αρκετά φθαρμένο από τον ήλιο στο Άλσος Γαλατσίου.

Υπενθυμίζεται πως η εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας σημειώθηκε πριν τέσσερις μήνες στην περιοχή της Λούτσας, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της, με τις έρευνες για τον εντοπισμό της να είναι σε εξέλιξη.

Γιου Τινγκ - Η σημασία του διαβατηρίου

Το διαβατήριο της 50χρονης, η φθορά του οποίου αποδεικνύει ότι βρισκόταν κάπου πεταμένο για αρκετές μέρες ή και εβδομάδες, έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω έλεγχο.

Την ίδια ώρα, στο Γαλάτσι έσπευσαν 12 αστυνομικοί προκειμένου να ερευνήσουν την περιοχή σε περίπτωση που βρεθούν περισσότερα στοιχεία ή αντικείμενα που ανήκαν στη Γιου Τινγκ.

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Ωστόσο, ο εντοπισμός του δημοσίου εγγράφου στην εν λόγω περιοχή προκαλεί εντύπωση, δεδομένου πως το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης είχε βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, φέρεται να βρέθηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας από άνδρα, και στη συνέχεια να παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η διαδρομή της Γιου Τινγκ στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, όπου εντοπίζεται και το τελευταίο ίχνος της.

Την ώρα που οι Αρχές σε Ελλάδα και Κίνα, μέχρι και η Interpol, αναζητούν στοιχεία που θα τους φέρουν πιο κοντά στα ίχνη της, κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση μιας γυναίκας από την Θεσσαλονίκη πριν από μερικές ημέρες, η οποία φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης.

Γιου Τινγκ - Τα 26 αυτοκίνητα και τα «χρωστούμενα»

Αν και η Τινγκ κυκλοφορούσε σχεδόν πάντα με τα μέσα μεταφοράς, είχε δίπλωμα οδήγησης, με τον σύζυγο της να δείχνει στην κάμερα του «Live News» το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε.

«Αυτό το μαύρο γιατί οδηγούσε αυτόματο μόνο. Αυτό χρησιμοποιούσε ναι».

Από την έρευνα προκύπτει πως ο σύζυγος της 50χρονης, Βασίλης Καραβασίλης, είναι χρόνια συλλέκτης, όπως λέει ο ίδιος, και συνολικά έχει στην κατοχή του 26 αμάξια.

Στα τέλη του 2025 απέκτησαν τη διώροφη κατοικία στην Αρτέμιδα, ενώ στα άμεσα σχέδιά τους ήταν η αγορά ενός οικοπέδου για να χωρέσουν και τα 26 αμάξια τους.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών είχαν μπει το προηγούμενο διάστημα και οι οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούσαν την Γιου Τινγκ καθώς, όπως είχε αποκαλύψει στο «Live News» τόσο η δικηγόρος της όσο και ο σύζυγός της, συνολικά από διάφορες παλιές υποθέσεις χρωστούσαν στην 50χρονη μεταφράστρια κάτι λιγότερο από μισό εκατομμύριο.

Ο σύζυγός της Γιου Τινκ ανέφερε: «Είναι η πιο πιθανή περίπτωση κάποιος να της έχει κάνει κακό. Το να έχει εξαφανιστεί μόνη της, δεν υπήρχε κίνητρο και δεν είναι τόσο εύκολο, κάτι θα είχε συμβεί. Δεν είναι τόσο εύκολο να βγει και να μπει στη χώρα παράτυπα, πόσο μάλλον να πάει στον τελικό του προορισμό».